В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12.00 председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги провозгласит рождественский мир, традиционно зачитав историческое рождественское послание жителям города из окна Ратуши.
В этот раз рождественский мир в Таллинне провозгласит не мэр, а глава горсобрания
Традиция рождественского мира берет свое начало в XVII веке, со времен правления шведской королевы Кристины. По традиции рождественский мир провозглашает городской секретарь или мэр, которого в этом году заменит председатель городского собрания. Время провозглашения традиционно приходится на полдень сочельника.
Президент Эстонской Республики Леннарт Мери впервые провозгласил рождественский мир из окна Таллиннской ратуши в 1993 году. Начиная с 1995 года рождественский мир провозглашает мэр города.