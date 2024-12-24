В этот раз рождественский мир в Таллинне провозгласит не мэр, а глава горсобрания

Традиция рождественского мира берет свое начало в XVII веке, со времен правления шведской королевы Кристины. По традиции рождественский мир провозглашает городской секретарь или мэр, которого в этом году заменит председатель городского собрания. Время провозглашения традиционно приходится на полдень сочельника.