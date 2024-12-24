Рождественское чудо: произошедшее на борту летевшего в Таллинн самолета тронуло пассажирку до глубины души

«В Копенгагене я ждала рейса в Таллинн, который задерживался более чем на час, а это означало, что я не успею на последний автобус в Тарту, на который у меня был куплен билет, - вспоминает она. - Я подошла и рассказала стюардессе о своей проблеме, и она пообещала обсудить ее со старшей стюардессой».