Вт, 24.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Рождественское чудо: произошедшее на борту летевшего в Таллинн самолета тронуло пассажирку до глубины души

Copy
Самолет AirBaltic.
Самолет AirBaltic. Фото: Jānis Laizāns

Кайса Эйхе, ассистент заведующего отделением фотографии Высшей школы искусств Паллас и преподаватель, перед Рождеством отправилась в деловую поездку в Берлин для установления и развития отношений сотрудничества. Обратный рейс с airBaltic через Копенгаген начал приобретать тревожный оттенок из-за задержки рейса в Таллинн, но затем произошло нечто беспрецедентное, что можно считать настоящим рождественским чудом.

«В Копенгагене я ждала рейса в Таллинн, который задерживался более чем на час, а это означало, что я не успею на последний автобус в Тарту, на который у меня был куплен билет, - вспоминает она. - Я подошла и рассказала стюардессе о своей проблеме, и она пообещала обсудить ее со старшей стюардессой».

Вскоре к Кайсе Эйхе подошла старшая стюардесса и сказала, что ничего не может сделать, расписание сдвигалось с самого утра. Жительница Тарту рассказала стюардессе о хлопотных и тревожных последствиях опоздания и, словно в качестве последнего козыря, вытащила из рукава предложение спросить через микрофон, не поедет ли случайно кто-нибудь из пассажиров из Таллинна в Тарту.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх