Сегодня ночью украинские силы атаковали военный аэродром Миллерово в Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной. Хотя российские официальные лица заявили об уничтожении всех дронов, сообщения в российских социальных сетях свидетельствуют об очень сильном пожаре на территории аэродрома, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Украинские войска пытаются предпринять что-то очень значительное
В предыдущие дни были успешно атакованы еще несколько складов и полигонов российской армии в этом регионе. За последнюю неделю также участились атаки украинцев на оккупированные украинские территории за линией Южного фронта. Складывается впечатление, что украинские силы пытаются сделать что-то крупномасштабное.
Выборы в Беларуси
В Беларуси объявлены кандидаты, которые примут участие в президентских выборах в конце января. Чтобы имитировать конкуренцию, белорусский лидер выбрал четырех представителей разных социальных групп. Один кандидат - лидер Коммунистической партии, другой - лидер Трудовой партии, а третий - общественный деятель, чей отец также ранее баллотировался на пост президента. Четвертый кандидат - дочь богатого предпринимателя. Хотя те, кто приобрел статус кандидата, иногда могут становиться независимыми и попытаться идти своим путем, ныне отобранных кандидатов можно считать лояльными Лукашенко.
Самый стратегический выбор - это дочь миллионера, Анна Канопацкая. Когда-то она принадлежала к рядам оппозиционной партии, а также был избрана в парламент в качестве кандидата от оппозиции в 2016 году. Она также выступала как противник ориентации на Россию.
В последние годы власть активино критиковалась другими представителями оппозиции, особенно теми, кто эмигрировал. Задача Канопацкой - смягчить ту критику, в рамках которой говорится, что представителям оппозиции не дают баллотироваться. Видно, что ее выступления сейчас аккуратно дозируются, поскольку она явно должна в какой-то легкой форме начать противостоять Лукашенко и таким образом мотивировать людей прийти на выборы, чтобы поддержать самого Лукашенко.
Низкая явка избирателей является проблемой для авторитарных систем. Выдвижение Анны Канопацкой кандидатом на президентских выборах также показывает, что белорусский президент обеспокоен деятельностью Тихановской, самого заметного лидера оппозиции, и опасается возможностей оппозиции повлиять на стабильность Беларуси в ходе избирательной кампании.
В российских СМИ начался информационный поток, в котором говорится о демонстрациях, приуроченных к выборам президента Беларуси, и попытках дестабилизации положения, все из которых якобы будут организованы из Украины. Приводятся данные российской разведки о том, что Украина активно занимается дестабилизацией Беларуси, чтобы улучшить свои позиции на переговорах с Россией.
Россия готовит общий информационный фон, чтобы все действия против белорусского режима автоматически ассоциировались с Украиной и тем самым давали Лукашенко возможность решительно отреагировать на ранней стадии. Создавая такой нарратив, возможности Лукашенко держаться на расстоянии от агрессии против Украины сокращаются, и его же возможности для независимых действий ограничиваются.
Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что президент Молдовы готовит военную операцию по восстановлению контроля над Приднестровьем. Правительство Молдовы имеет полное конституционное право восстановить контроль над Приднестровьем, но молдавскому правительству нет необходимости торопиться и в одностороннем порядке применять силу.
В случае, если Россия не сможет установить контроль над Украиной, приднестровским общинам придется нормализовать отношения с правительством Молдовы, исходя из своих жизненных интересов. Заявление СВР означает, что Россия начала подготовку к вмешательству в парламентские выборы в Молдове.
Публикация в New York Times об отправке на фронт северокорейцев
Газета New York Times опубликовала анализ данных источников в разведке США (не уточнив, в какой именно спецслужбе), согласно которому отправка войск в Россию была инициативой северокорейского лидера, которая была быстро принята российским президентом.
Нет необходимости сомневаться в том, что Северная Корея, по сути, продала своих солдат российской армии. Хотя, в конце концов, не самое главное, кто первым выдвинул это предложение, но визиты российских лидеров в Северную Корею в последние годы показывают, что инициатива исходила скорее от России. Информация, опубликованная NYT, должна облегчить беспокойство российского президента и улучшить его имидж.
Defense Express сообщает о первых результатах анализа обломков ракеты «Орешник», собранных в районе Днепра. Издание опубликовало фотографию детали ракеты, на маркировке которой указано, что она произведена в 2017 году. По данным Defense Express, в тот же период была предпринята попытка начать производство новой ракеты РС-26 «Рубеж».
Подводя итог, издание делает вывод, что «Орешник» идентичен ракете «Рубеж». Эта версия и раньше считалась наиболее вероятной. Поскольку ракета не поступила в серийное производство, она может быть лишь испытательным экземпляром, использованным при нападении на Украину. Российские лидеры не позволят себе обеспокоиться этим разоблачением и продолжат в будущем начатую ими ранее медийную кампанию.
Украинские ракетные амбиции
The Economist и Politico со ссылкой на свои источники пишут об украинских ракетных программах. На этот раз в центре внимания оказалась крылатая ракета «Трембита», которая близка к серийному производству и может быть использована украинской армией в больших количествах во второй половине следующего года. Подчеркивается, что с помощью новейших разработок Киев надеется достичь дальности полета, которая позволит поражать столицу России Москву.
В ближайшем будущем Украина хочет добиться максимально возможной самостоятельности в использовании оружия дальнего действия, что обеспечило бы гораздо лучшие условия для мирных переговоров. Новые ракеты все еще разрабатываются, и если они смогут поражать цели глубоко на территории России, у рынков вооружений также будут хорошие шансы найти клиентов.
Defense Express публикует информацию о планах российского военного командования создать в 2025 году армию нового типа, которая будет организовывать эксплуатацию беспилотных систем вооружения (дронов). Поскольку в украинской армии уже создан такой отдельный вид войск, то создание аналогичного рода войск в российской армии уже просто предопределено.
Как и было обещано, Германия перед Новым годом передала Украине очень крупный пакет военной помощи, в который входят ЗРК IRIS-T и пусковые установки комплекса Patriot, 15 танков Leopard и множество другой необходимой военной техники и боеприпасов. Это очень эффективная помощь и очень своевременная.
Ситуация на поле боя
Количество атак, осуществленных российской армией по всему фронту, вчера оставалось высоким, но большая часть из них представляет собой передвижения небольших групп пехоты. Большую проблему для украинской армии представляют артиллерия и беспилотники, однако интенсивность этих атак вчера снизилась. Вчера же и активность тактической авиации была очень низкой.
На Курском направлении российская армия продолжает ожесточенное наступление, но успеха она не добилась. После доклада главкома ВСУ о ситуации на фронтах президент Украины сообщил, что потери северокорейских военнослужащих уже приближаются к 3000 человек, именно столько уже убитых и раненых. Видеоролики о тяжелых потерях северокорейских солдат ежедневно массово публикуются в украинских СМИ.
На харьковском направлении более активные позиционные бои развернулись в районе города Волчанск.
На направлении Купянска, Лимана и Северска активность атак российской армии вчера была выше средней. Достоверных сообщений об их успехе нет.
Число атак российской армии на город Часов Яр увеличилось, однако украинская армия их отбила. Атаки российских частей в районе города Торецк стали более активными, но большого успеха не приносят.
Ежедневное интенсивное наступление продолжается в направлении Покровска. Основные усилия российской армии направлены на обход города с юга. Есть незначительные подвижки в отдельных пунктах, которые не меняют ситуацию в целом. Российская армия также провела очень интенсивные атаки к юго-западу от Донецка и в некоторых местах добилась небольших успехов.
Украинские войска по-прежнему удерживают позиции в населенных пунктах Курахово и Великая Новоселка. В Генштабе Украины категорически опровергли сообщения об окружении одной из украинских частей в минувшие выходные.
На Южном фронте происходили одиночные разведывательные бои. Больше всего их было в направлении населенного пункта Орехово. Украинское военное командование сообщило, что российская армия собрала 4000 человек на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы попытаться атаковать город Херсон через реку. С этими силами ничего серьезного добиться не удастся.
Украинское военное командование уже несколько месяцев как организует информационную кампанию, в которой говорится о концентрации российских войск в районе Южного фронта, как для наступления на Запорожье, так и для высадки десанта на правом берегу Днепра. Пока нет никаких признаков того, что российская армия сможет провести эти операции, но сильная информационная кампания украинцев снижает возможности российского командования строить собственные информационные атаки для воздействия на украинское общество.