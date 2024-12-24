Публикация в New York Times об отправке на фронт северокорейцев

Газета New York Times опубликовала анализ данных источников в разведке США (не уточнив, в какой именно спецслужбе), согласно которому отправка войск в Россию была инициативой северокорейского лидера, которая была быстро принята российским президентом.

Нет необходимости сомневаться в том, что Северная Корея, по сути, продала своих солдат российской армии. Хотя, в конце концов, не самое главное, кто первым выдвинул это предложение, но визиты российских лидеров в Северную Корею в последние годы показывают, что инициатива исходила скорее от России. Информация, опубликованная NYT, должна облегчить беспокойство российского президента и улучшить его имидж.

Defense Express сообщает о первых результатах анализа обломков ракеты «Орешник», собранных в районе Днепра. Издание опубликовало фотографию детали ракеты, на маркировке которой указано, что она произведена в 2017 году. По данным Defense Express, в тот же период была предпринята попытка начать производство новой ракеты РС-26 «Рубеж».

Подводя итог, издание делает вывод, что «Орешник» идентичен ракете «Рубеж». Эта версия и раньше считалась наиболее вероятной. Поскольку ракета не поступила в серийное производство, она может быть лишь испытательным экземпляром, использованным при нападении на Украину. Российские лидеры не позволят себе обеспокоиться этим разоблачением и продолжат в будущем начатую ими ранее медийную кампанию.

Украинские ракетные амбиции