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Президент Эстонии: происходящее в Нарве не идет на пользу местным жителям

Редактор: rus.postimees.ee
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал события в нарвской политике, считая, что они не идут на пользу местным жителям, пишет Rus.ERR.

«Все эти распри не на пользу. Политическая борьба, которую ведут на публике не самым красивым образом, не решает проблем нарвитян. В Нарву я езжу сравнительно часто, не могу сказать, что бываю там редко. Жаль, что Нарва, которая могла бы быстро развиваться, занимается в основном политической борьбой», - сказал Алар Карис в предпраздничном интервью телеканалу ETV+, подводя итоги уходящего 2024 года.

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