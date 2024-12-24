Президент Эстонии: происходящее в Нарве не идет на пользу местным жителям

«Все эти распри не на пользу. Политическая борьба, которую ведут на публике не самым красивым образом, не решает проблем нарвитян. В Нарву я езжу сравнительно часто, не могу сказать, что бываю там редко. Жаль, что Нарва, которая могла бы быстро развиваться, занимается в основном политической борьбой», - сказал Алар Карис в предпраздничном интервью телеканалу ETV+, подводя итоги уходящего 2024 года.