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Эстонский производитель электросамокатов сокращает почти всех сотрудников

Редактор: rus.postimees.ee
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Электросамокат.
Электросамокат. Фото: Margus Ansu

Производитель электрических самокатов Äike Mobility, который до июня этого года входил в концерн Kõu, планирует сократить 25 сотрудников. При этом в последнем квартале в компании работало 30 человек, пишет dv.ee.

В концерн, занимавшийся разработкой, производством и арендой электрических самокатов, входили компании Comodule, Äike и Tuul.

Äike была основана как отдельная компания в 2022 году и занимается дизайном, продажей и послепродажным обслуживанием электрических самокатов.

Оборот Äike Mobility в прошлом году составил 1,3 миллиона евро, а прибыль – около 50 000 евро. У компании есть налоговая задолженность в размере почти 30 000 евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

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