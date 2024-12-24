Производитель электрических самокатов Äike Mobility, который до июня этого года входил в концерн Kõu, планирует сократить 25 сотрудников. При этом в последнем квартале в компании работало 30 человек, пишет dv.ee.
Эстонский производитель электросамокатов сокращает почти всех сотрудников
В концерн, занимавшийся разработкой, производством и арендой электрических самокатов, входили компании Comodule, Äike и Tuul.
Äike была основана как отдельная компания в 2022 году и занимается дизайном, продажей и послепродажным обслуживанием электрических самокатов.
Оборот Äike Mobility в прошлом году составил 1,3 миллиона евро, а прибыль – около 50 000 евро. У компании есть налоговая задолженность в размере почти 30 000 евро.
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