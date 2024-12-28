РОМАН ВИКУЛОВ Итоги года: интеграции нарвитян в эстонское общество продолжает мешать бедность

Повторять, что ситуация в Нарве с безработицей, ее ростом, одна из худших в Эстонии, уже слишком банально - принципиально ничего не меняется к лучшему десятилетиями. Чего тут нового добавишь?! Но вот то, что дикое подорожание услуги центрального теплоснабжения, добивающее уже находящиеся в кризисе нарвские домохозяйства, это актуальнейшая, самая животрепещущая нарвская тема, надо здесь сказать обязательно и подробно, хотя это, конечно, уже не новость.

За последние два года цена отопления в Нарве выросла на 177 процентов, то есть в 2,8 раза. Еще в отопительном сезоне осени-зимы-весны 2022-2023 годов в городе центральное отопление оставалось самым дешевым в Эстонии (39 евро за мегаватт-час без НСO), удерживая это лидерство не первое десятилетие.

Прошлой осенью все кардинально изменилось - теплотариф вырос до шокировавших нарвитян 73,75 евро за мегават-час без НСО, но следующего скачка пришлось ждать недолго. Согласно принятому в конце октября уходящего года решению антимонопольного ведомства, с 1 декабря новая предельная цена для сетевой компании Narva Soojusvõrk достигла 108,93 евро за МВтч без учета налога с оборота.

С НСО, который сейчас составляет 22 процента, на 2 процента больше, чем год назад, потребителям придется платить 132,9 евро за мегаватт-час. Действующий тариф - самый высокий в ЭР.