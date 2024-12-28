Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Нарвский журналист Роман Викулов пишет, что принятые правительством Эстонии в 2024 года решения усилили в нарвитянах чувства отчаяния и покинутости.
РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Итоги года: интеграции нарвитян в эстонское общество продолжает мешать бедность
Многие нарвитяне, не только самые обездоленные, безработные, но и те, что, работают, проваливаются во все большую финансовую неустроенность, с огромным трудом сводят концы с концами, не понимая, как будут справляться дальше. Таких людей в Нарве просто великое множество, и те настроения, о которых речь пойдет ниже, не то чтобы «витают» в нарвском воздухе, эфемерно, неуловимо, а являются безусловным, железобетонным фактом.
Большой экономический, социальный кризис, о котором говорят в стране в целом, в Нарве проявляется наиярчайшим образом. И мало где, кроме как в Нарве, такой же горький общий смех вызывают победные реляции о том, что рост средней зарплаты несмотря ни на что продолжается, достигает все новых высот, чисел, которые кажутся абсолютному большинству нарвитян просто фантастическими.
Около половины работающих жителей Нарвы получают минимальную зарплату, при том, что во многих случаях в семье есть только один работающий человек.
Пенсионерам в Нарве справляться легче, чем людям трудоспособного возраста
Треть нарвитян - пенсионеры, и многим в Эстонии наверняка покажется странным, но в Нарве представители этого социального слоя являются если не образцом благополучия, то сравнительно уверенно себя чувствующими в финансовом плане людьми. Пенсионеры очень часто поддерживают своих родственников помоложе, вытягивая из ямы безденежья, помогая выживать. Подчеркну, что это не отдельные случаи, а очень распространенная для Нарвы история.
Повторять, что ситуация в Нарве с безработицей, ее ростом, одна из худших в Эстонии, уже слишком банально - принципиально ничего не меняется к лучшему десятилетиями. Чего тут нового добавишь?! Но вот то, что дикое подорожание услуги центрального теплоснабжения, добивающее уже находящиеся в кризисе нарвские домохозяйства, это актуальнейшая, самая животрепещущая нарвская тема, надо здесь сказать обязательно и подробно, хотя это, конечно, уже не новость.
За последние два года цена отопления в Нарве выросла на 177 процентов, то есть в 2,8 раза. Еще в отопительном сезоне осени-зимы-весны 2022-2023 годов в городе центральное отопление оставалось самым дешевым в Эстонии (39 евро за мегаватт-час без НСO), удерживая это лидерство не первое десятилетие.
Прошлой осенью все кардинально изменилось - теплотариф вырос до шокировавших нарвитян 73,75 евро за мегават-час без НСО, но следующего скачка пришлось ждать недолго. Согласно принятому в конце октября уходящего года решению антимонопольного ведомства, с 1 декабря новая предельная цена для сетевой компании Narva Soojusvõrk достигла 108,93 евро за МВтч без учета налога с оборота.
С НСО, который сейчас составляет 22 процента, на 2 процента больше, чем год назад, потребителям придется платить 132,9 евро за мегаватт-час. Действующий тариф - самый высокий в ЭР.
По решению Департамента конкуренции, в периоды, когда Нарва получает тепло не с газовой котельной, а с 11-го блока Балтийской электростанции, где оно вырабатывается совместно с электричеством, надо будет платить по старому тарифу, но по факту блок в декабре работает мало из-за низких цен на энергорынке. Большой скидки за декабрь не предвидится.
Прошлой зимой общий счет за трехкомнатную квартиру в Нарве мог достигать 350 евро и выше. В начале этого холодного сезона только отсутствие крепких морозов пока спасает многие нарвские кошельки от полного опустошения.
Январь без морозов не обойдется
Январь уж точно не будет настолько теплым как декабрь, а рост налогов, начало действия автомобильного налога где-то в Эстонии могут переживаться как большая неприятность, но для многих нарвских семей это еще одна катастрофа на общем неблагополучном фоне ничтожных доходов и все более дорожающей жизни.
Понятно, с каким чувством, с какими мыслями, ожиданиями многие, если не большинство нарвитян, будут встречать новый 2025 год. Безнадега, отчаяние, покинутость. Это массовое ощущение нарвитян, не находящих точек опоры для оптимизма, не видящих поддержки свыше.
Наверное, самым ярким примером бесчувственности государственной власти, непонимания ею реального положения огромного числа жителей Эстонии, не только Нарвы, является уготованный с 1 апреля рост платы за визит к врачу-специалисту в четыре раза, с 5 до 20 евро.
Законодатели решили, что достаточно милосердно то, что плата за визит к врачу не поднимется для уязвимых групп, останется прежней для получателей прожиточного пособия, лиц с пониженной трудоспособностью, детей в возрасте до 19 лет, беременных, людей старше 63 лет и безработных. Но не учли того, что очень, очень многие люди, формально не входящие в уязвимые группы, становятся все более и более уязвимыми.
В очередь за пособием?
Впрочем, как говорят в нарвском Департаменте социальной помощи, в городе последовательно, уверенно растет число получателей прожиточного пособия, «пособия по бедности», как его еще называют. Людям психологически сложно переходить в эту категорию, мириться со статусом получателя пособия, но зачастую других вариантов нет.
Несомненно, рост числа ходатайствующих о пособии продолжится и усилится.
Очень красноречиво опять же отношение государственной власти к тому, что можно назвать «порогом выживания», к прожиточному минимуму, который обеспечивает «пособие по бедности». Это просто потрясающе, но он не менялся с 1 июня 2022-го, то есть уже два с половиной года!
Нет никакого смысла тут что-то говорить о том, насколько продукты питания, все прочее подорожало за это время, объяснять, что сейчас, например, одинокому человеку 200 евро в месяц (в дополнение к помощи в погашении счетов за жилье) не хватит вообще ни на что. Доказывать обратное, извините, бесчеловечно, но и эти крохи по факту для многих, в частности в Нарве, являются спасительными.
В оторванности власти от реальных проблем людей, их реального положения очень многие нарвитяне видят последовательную политику. Нарвитянину очень сложно доказать, что какие-то успехи, в чем-то там далеком от него, непонятном, стоят того, чтобы он становился все беднее и беднее.
В росте расходов государства на оборону нарвитяне, вероятно, более, чем кто-то еще в Эстонии, видят много негатива. И не из-за пресловутых прокремлевских настроений, а из-за того, что на себе очень отчетливо чувствуют, за счет чего они растут.
Бедность давит
Сложно говорить о каких-то успехах государства, перспективах его развития, когда люди остаются на втором плане, наедине с нарастающими проблемами в ежедневной, обыденной жизни, становящейся все более тяжелой.
Извините за это слово, но интеграции нарвитян в эстонское общество по-прежнему больше всего мешает бедность. В наступающем году будет мешать еще сильнее.
Все-таки очень хочется пожелать государству, его руководству быть хотя бы немного внимательнее к населению. А нарвитянам, прежде всего, тем, кому нехватка денег не дает даже толком отпраздновать Новый год, хотелось бы пожелать просто сравнительно благополучно пережить наступающий 2025-й!