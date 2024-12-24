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Жизнь дорожает: зеленый поворот приведет к росту цен на билеты

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Присоединение морского сектора Эстонии к системе торговли выбросами Европейского союза (ETS), к сожалению, приведет к росту цен на билеты и грузоперевозки.
Присоединение морского сектора Эстонии к системе торговли выбросами Европейского союза (ETS), к сожалению, приведет к росту цен на билеты и грузоперевозки. Фото: Mihkel Maripuu

Эстония присоединяется к схеме торговли квотами на выбросы Европейского союза, чтобы сократить выбросы парниковых газов в морском секторе. К сожалению, это приведет к росту цен на билеты на паромы и морские перевозки.

Схема торговли квотами на выбросы будет распространена на пассажирские и грузовые суда грузоподъемностью 5000 GT и более. В Эстонии эта схема затронет десять компаний. Система не будет распространяься на наши паромы.

Министр климата Йоко Алендер с оптимизмом смотрит на присоединение, утверждая, что часть доходов от ETS вернется в страну. «Недавно правительство приняло решение выделить 25 миллионов евро из доходов от ETS для содействия переоборудованию судов в Эстонии. Это поможет судам перейти на новые более чистые технологии и повысит конкурентоспособность Эстонии», - пояснила министр климата в пресс-релизе.

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