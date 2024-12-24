Жизнь дорожает: зеленый поворот приведет к росту цен на билеты

Эстония присоединяется к схеме торговли квотами на выбросы Европейского союза, чтобы сократить выбросы парниковых газов в морском секторе. К сожалению, это приведет к росту цен на билеты на паромы и морские перевозки.
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Схема торговли квотами на выбросы будет распространена на пассажирские и грузовые суда грузоподъемностью 5000 GT и более. В Эстонии эта схема затронет десять компаний. Система не будет распространяься на наши паромы.