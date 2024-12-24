В полдень сочельника в столице был провозглашен рождественский мир. По традиции из окна ратуши горожанам было зачитано историческое послание соответствующего содержания, только если обычно это делает мэр, то в этом году эту функцию взял на себя председатель городского собрания.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне провозгласили рождественский мир
Традиция рождественского мира берет свое начало в XVII веке, в периоде правления шведской королевы Кристины. По традиции рождественский мир провозглашает городской секретарь или мэр, которого в этом году заменил председатель городского собрания. Время провозглашения традиционно приходится на полдень 24 декабря.
Президент Эстонии Леннарт Мери впервые провозгласил рождественский мир из окна Таллиннской ратуши в 1993 году. С 1995 года рождественский мир провозглашает мэр города.