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ГАЛЕРЕЯ В Таллинне провозгласили рождественский мир

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В полдень сочельника в столице был провозглашен рождественский мир. По традиции из окна ратуши горожанам было зачитано историческое послание соответствующего содержания, только если обычно это делает мэр, то в этом году эту функцию взял на себя председатель городского собрания.

Традиция рождественского мира берет свое начало в XVII веке, в периоде правления шведской королевы Кристины. По традиции рождественский мир провозглашает городской секретарь или мэр, которого в этом году заменил председатель городского собрания. Время провозглашения традиционно приходится на полдень 24 декабря.

Президент Эстонии Леннарт Мери впервые провозгласил рождественский мир из окна Таллиннской ратуши в 1993 году. С 1995 года рождественский мир провозглашает мэр города.

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