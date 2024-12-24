Новая волна наступления России и войск КНДР в Курской области. Что там сейчас происходит и сможет ли Украина удержать плацдарм

Такие высокие потери северокорейцев могут быть связаны с тактикой, которую они используют на поле боя.

Из видеозаписей, опубликованных украинскими военными подразделениями, видно, что военные КНДР наступают быстро, но идут по открытому полю шеренгами, без помощи бронетехники и фактически без прикрытия.

Они пытаются добраться до украинских позиций, но попадают под огонь артиллерии и дронов.

Тем не менее, такая «затратная» тактика позволила России достичь определенных тактических успехов на поле боя в Курской области.

Что происходит на фронте : давление с двух сторон

Однако для начала надо понять, по каким основным направлениям атакует совместная российско-корейская группировка, которая, по данным украинской стороны, насчитывает около 50-60 тыс. военных.

Основная ее цель - пробиться к трассе Сумы-Суджа, которая является основной логистической артерией для плацдарма ВСУ. Российские войска движутся к ней с юго-восточного направления, где в начале декабря они смогли захватить село Плехово, расположенное в 13 км от трассы на восточном берегу реки Псел.

После захвата этого населенного пункта перед россиянами и войсками КНДР встала задача форсировать водную преграду. Согласно онлайн-карте украинского аналитического центра DeepState, вероятно, им это удалось и сейчас боевые действия уже продолжаются на западном берегу реки Псел возле сел Куриловка и Махновка.