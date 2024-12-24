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Анализ: что принесет следующий год российской экономике?

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Слабый рубль благоприятно сказывается на государственных финансах России, однако он также способствует росту инфляции, поскольку Россия остается очень крупным импортером.
Слабый рубль благоприятно сказывается на государственных финансах России, однако он также способствует росту инфляции, поскольку Россия остается очень крупным импортером. Фото: Maxim Shemetov

Российский экономист Игорь Липсиц, который в конце прошлого года довольно точно предсказал будущее российской экономики, видит наступающий год в России в довольно мрачных тонах: страна переходит от рыночной экономики к плановой, и впереди ее ждет волна банкротств.

В конце прошлого года Игорь Липсиц предсказал будущее российской экономики, и теперь выясняется, что его прогноз оказался весьма точным. Поэтому Republica.ru попросила исследователя вновь предсказать экономические показатели России в этом году.

Говоря о базовой процентной ставке, установленной Центральным банком России, он заявил, что ЦБ поднимет ставку до 23-25 %, но только летом. Повышение ставки будет зависеть от темпов инфляции, и хотя в новом году инфляция в России продолжит расти, Липсиц не считает, что базовая ставка будет повышена до 30 %. «Это уже будет полной катастрофой», - добавил он.

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