Российский экономист Игорь Липсиц, который в конце прошлого года довольно точно предсказал будущее российской экономики, видит наступающий год в России в довольно мрачных тонах: страна переходит от рыночной экономики к плановой, и впереди ее ждет волна банкротств.
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Анализ: что принесет следующий год российской экономике?
В конце прошлого года Игорь Липсиц предсказал будущее российской экономики, и теперь выясняется, что его прогноз оказался весьма точным. Поэтому Republica.ru попросила исследователя вновь предсказать экономические показатели России в этом году.