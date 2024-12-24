Анализ: что принесет следующий год российской экономике?

В конце прошлого года Игорь Липсиц предсказал будущее российской экономики, и теперь выясняется, что его прогноз оказался весьма точным. Поэтому Republica.ru попросила исследователя вновь предсказать экономические показатели России в этом году.

Говоря о базовой процентной ставке, установленной Центральным банком России, он заявил, что ЦБ поднимет ставку до 23-25 %, но только летом. Повышение ставки будет зависеть от темпов инфляции, и хотя в новом году инфляция в России продолжит расти, Липсиц не считает, что базовая ставка будет повышена до 30 %. «Это уже будет полной катастрофой», - добавил он.