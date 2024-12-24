Праздник к нам приходит: шестимесячный Euribor упал до двухлетнего минимума

Это самый низкий показатель с 19 декабря 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.