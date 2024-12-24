ВИДЕО, ФОТО В Ида-Вирумаа прямо перед Рождеством выпал снег

Если еще в понедельник днем в Ида-Вирумаа земля была черной и грязной, то к утру сочельника начавшийся понедельничным вечером снегопад окрасил землю в белый цвет; это можно было увидеть как в уездном центре, Йыхви, так и в сельской местности.