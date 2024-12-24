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ВИДЕО, ФОТО В Ида-Вирумаа прямо перед Рождеством выпал снег

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Так центр Йыхви выглядит днем 24 декабря 2024 года.
Так центр Йыхви выглядит днем 24 декабря 2024 года. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Начавшийся в понедельник вечером снегопад сделал уезд Ида-Вирумаа белым к Рождеству.

Если еще в понедельник днем в Ида-Вирумаа земля была черной и грязной, то к утру сочельника начавшийся понедельничным вечером снегопад окрасил землю в белый цвет; это можно было увидеть как в уездном центре, Йыхви, так и в сельской местности.

По данным метеослужбы, толщина снежного покрова в Йыхви достигла трех сантиметров в 8 часов утра во вторник. В Хаанья выпало пять сантиметров снега.

Снежный ковер, однако, долго не пролежит. По данным метеослужбы, во вторник температура в Ида-Вирумаа останется в районе нуля. Но в среду и четверг ожидается 4-5 градусов тепла и дождь.

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