В Турции из-за взрыва на заводе погибли 12 человек

На северо-западе Турции в результате взрыва на предприятии погибли по меньшей мере 12 человек, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв произошел в 08.25 по местному времени, в настоящий момент пожар потушен.

Инцидент произошел на заводе в деревне Каваклы, там производятся боеприпасы и взрывчатые вещества для гражданского использования. Начато расследование. Подозрений в совершении диверсии на данный момент нет, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на губернатора провинции Балыкесир Исмаила Устаоглу. По его словам, в результате взрыва часть здания завода обрушилась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что глубоко опечален смертью 12 человек. Глава государства выразил соболезнования их семьям.