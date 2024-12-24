Опрос: каждый десятый житель Эстонии не поставит на рождественский стол мясные блюда

По данным опроса потребителей, проведенного SEB, в Эстонии на рождественские блюда чаще всего тратится до 100 евро, а самый дорогой рождественский обед в странах Балтии - в Литве.

Хотя традиционное рождественское меню с мясом по-прежнему остается самым популярным, 10 процентов семей в Эстонии и 20 процентов в Литве выбирают рыбные или вегетарианские блюда.

«Рост количества растительных блюд показывает, что все больше людей принимают во внимание влияние продуктов питания на окружающую среду наряду со здоровым питанием - восемь процентов эстонцев ставят на стол рыбу, а два процента выбирают на праздники растительные блюда», - сказала глава отдела коммуникаций в области устойчивого развития SEB Baltics Анна-Лийза Вильманн.

В Литве значительно больше людей - 20 процентов, или каждая пятая семья, - предпочитают рыбу или растительную пищу в рождественском меню. Три четверти респондентов выбирают традиционное мясо.

Вилльманн отметила, что рождественское меню, составленное из мясных блюд, влечет за собой больший углеродный след, в то время как рождественские блюда на основе растительных продуктов сокращают выбросы парниковых газов на 75 процентов.

По данным опроса SEB, десятая часть эстонцев не планирует накрывать рождественский стол. До 100 евро на рождественскую еду потратят 40 процентов респондентов, а более 35 процентов - более 100 евро. Четыре процента эстонцев потратят более 250 евро.

По сравнению с другими странами Балтии, литовцы тратят на рождественский ужин больше всех: только треть потратит менее 100 евро, а восемь процентов - более 250 евро. Жители Латвии - самые скромные среди стран Балтии: чуть более половины из них потратят менее 100 евро.

Исследование предрождественского покупательского поведения SEB было проведено в сотрудничестве с Norstat в конце осени 2024 года. В опросе приняли участие 1 000 человек в возрасте 18-74 лет, проживающих в Эстонии, 1 003 человека - в Латвии, и 1 000 человек - в Литве.