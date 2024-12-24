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Директива ЕС о «зеленых» заявлениях может привести к очередному росту цен

Перевод: Сергей Светлов
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Очередная директива ЕС может сделать товары в магазинах дороже, так как производителям придется заказывать различные аудиты для подтверждения «зеленых» заявлений.
Очередная директива ЕС может сделать товары в магазинах дороже, так как производителям придется заказывать различные аудиты для подтверждения «зеленых» заявлений. Фото: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Европейский союз готовит директиву о «зеленых» заявлениях, цель которой - устранить вводящие в заблуждение экологические утверждения на упаковках товаров и в рекламе. В результате европейские потребители через несколько лет смогут полагаться на более достоверную информацию об экологических свойствах продукции, но это может привести к повышению цен, так как для бизнеса нововведения повлекут дополнительные расходы.

Основная цель директивы - исключить ложные и расплывчатые экологические заявления, такие как «экологически чистый» или «зеленый», если эти утверждения не могут быть доказаны, пишет Iltalehti.

Будущие требования обяжут компании использовать только те заявления, которые подтверждены независимыми аудитами или исследованиями. Также будет запрещено делать заявления о переработке или сокращении углеродного следа, если их невозможно подтвердить.

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