Директива ЕС о «зеленых» заявлениях может привести к очередному росту цен

Европейский союз готовит директиву о «зеленых» заявлениях, цель которой - устранить вводящие в заблуждение экологические утверждения на упаковках товаров и в рекламе. В результате европейские потребители через несколько лет смогут полагаться на более достоверную информацию об экологических свойствах продукции, но это может привести к повышению цен, так как для бизнеса нововведения повлекут дополнительные расходы.