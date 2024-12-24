«Принимаю мандат с покорностью и решимостью». Майя Санду во второй раз вступила в должность президента Молдовы

«Принимаю мандат с покорностью и решимостью», - сказала она в ходе торжественной церемонии во Дворце Республики в Кишиневе, куда пришли около 500 гостей.

«Клянусь отдать все свои силы и знания на процветание Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, а также суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», - сказала президент.

В своей речи она признала, что четыре года назад, в начале первого срока правления, она обещала значительно улучшить жизнь молдаван, но обрушившиеся на страну кризисы - от пандемии до войны в соседней Украине - не позволили ей выполнить задуманное.

«Мы стали свидетелями трагедий и жестоких поступков, которые казались невозможными в наше время. В этих трудных условиях мы оставались едиными и шли вперед, сохранив мир и защитив демократию от внешних угроз. Благодарю вас за патриотизм, мужество, единство и щедрость. Мы можем гордиться, что несмотря на трудности, мы на правильной стороне истории», - сказала Санду.

Майя Санду. Фото: AFP

Невыполненные обещания, особенно касавшиеся искоренения коррупции и роста уровня жизни, во многом стали причиной того, что победа Майи Санду на прошедших выборах не была легкой.

Она победила во втором туре с минимальным отрывом от своего соперника, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, и только благодаря голосам диаспоры.