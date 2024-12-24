В Молдове состоялась инаугурация президента Майи Санду, которая начала свой второй срок после переизбрания на всеобщих выборах в ноябре этого года.
«Принимаю мандат с покорностью и решимостью». Майя Санду во второй раз вступила в должность президента Молдовы
«Принимаю мандат с покорностью и решимостью», - сказала она в ходе торжественной церемонии во Дворце Республики в Кишиневе, куда пришли около 500 гостей.
«Клянусь отдать все свои силы и знания на процветание Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, а также суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», - сказала президент.
В своей речи она признала, что четыре года назад, в начале первого срока правления, она обещала значительно улучшить жизнь молдаван, но обрушившиеся на страну кризисы - от пандемии до войны в соседней Украине - не позволили ей выполнить задуманное.
«Мы стали свидетелями трагедий и жестоких поступков, которые казались невозможными в наше время. В этих трудных условиях мы оставались едиными и шли вперед, сохранив мир и защитив демократию от внешних угроз. Благодарю вас за патриотизм, мужество, единство и щедрость. Мы можем гордиться, что несмотря на трудности, мы на правильной стороне истории», - сказала Санду.
Невыполненные обещания, особенно касавшиеся искоренения коррупции и роста уровня жизни, во многом стали причиной того, что победа Майи Санду на прошедших выборах не была легкой.
Она победила во втором туре с минимальным отрывом от своего соперника, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, и только благодаря голосам диаспоры.
Граждане страны, живущие за пределами Молдовы, традиционно голосуют за прозападный курс Санду.
При ней Молдова получила официальный статус кандидата в члены ЕС. Некоторые молдавские политологи надеются, что в 2030 году страна уже может оказаться в блоке.
«Мы сделали нечто, что не было сделано за 30 лет независимости. Молдову уважают как никогда, мир смотрит на нас с любовью и интересом», - сказала Санду, сорвав аплодисменты в зале.
На церемонии вступления Майи Санду в должность присутствовали два бывших президента Молдовы Петр Лучинский и Николай Тимофти.
В своей инаугурационной речи Санду также затронула самый больной для страны вопрос на данном этапе - энергетический кризис.
Она признала, что цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими. По словам Санду, главным образом это связано с тем, что страна начала освобождаться от энергетической зависимости от России.
В середине декабря власти Молдовы были вынуждены ввести режим ЧП в энергетической сфере в связи с ростом цен для потребителей и неопределенностью в вопросе поставок энергоносителей.
Президентский срок в Молдове составляет четыре года.
Сможет ли Майя Санду все это время и дальше проводить свою прозападную политику, будет во многом зависеть от исхода парламентских выборов, которые пройдут в стране в 2025 году.