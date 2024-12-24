Два крупных автопроизводителя обсуждают возможность слияния

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co., Ltd. и японская транснациональная корпорация Honda Motor Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы начать обсуждение возможности интеграции бизнеса путем создания совместной холдинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе Honda.

Компании 15 марта текущего года договорились двигаться в направлении стратегического партнерства в производстве умных машин и электроавтомобилей. С тех пор были проведены переговоры для углубления сотрудничества в различных областях. Еще один меморандум о взаимопонимании был подписан 1 августа. Автопроизводители также обозначили контуры для проведения совместных фундаментальных технологических исследований.

В корпорациях подчеркнули, что предпринимают дальнейшие шаги на фоне глобального ускорения технологических инноваций.

Объединение кадровых ресурсов и технологических наработок

Если бизнес-интеграция будет реализована, обе компании смогут объединить кадровые ресурсы и технологические наработки, создать более глубокий синергетический эффект, повысить способность реагировать на рыночные изменения, указывается в пресс-релизе. Ожидается также повышение среднесрочной и долгосрочной корпоративной стоимости этих японских автопроизводителей.

По данным СМИ, в случае слияние может быть создан гигант мировой автоиндустрии с активами в 52 млрд долларов (50 млрд евро). В результате на рынке появится третий по величине автопроизводитель после Toyota и Volkswagen. Это создаст предпосылки для привлечения инвестиций, чтобы конкурировать с Tesla и китайской BYD, считают экперты.

Volkswagen грозил закрытием заводов в ФРГ

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 28 октября сообщил, что планирует закрыть в Германии как минимум три завода и сократить десятки тысяч рабочих мест. Об этом уведомил производственный совет концерна в Вольфсбурге.

В сентябре руководство VW заявило, что не исключает закрытия заводов и вызванных производственной необходимостью увольнений сотрудников в рамках программы экономии, принятой в 2023 году. Глава концерна Оливер Блуме обосновал это тем, что положение европейского автопрома в последнее время осложняется, в частности, из-за проникновения на европейский рынок новых игроков.

В компании тогда признали, что принятая в 2023 году программа экономии отстает от цели на несколько миллиардов евро. В связи с этим руководство решило прекратить действие гарантий занятости, которые были с 1994 года закреплены в трудовых договорах. Увольнения теперь возможны с середины 2025 года.