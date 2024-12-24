Беженцы из Бахмута, отмечая праздники, сохраняют мечту о возрождении разрушенного родного города

Около двух лет назад Анна Голубцова стояла у дома своего соседа в Бахмуте, который загорелся после ракетного удара. Теперь украинка, потерявшая не только свой дом, но и весь родной город, готовилась выступить на концерте, организованном бахмутской мэрией в изгнании в Киеве.
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За прошедшие годы женщина ни разу не потеряла надежду снова увидеть свою родную землю в Восточной Украине под украинским флагом. «Может быть, я мечтательница или сказочница. Но я говорила и буду говорить, что моя семья будет одной из первых, кто вернется и восстановит Бахмут», - сказала Голубцова в интервью агентству AFP.