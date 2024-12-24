Беженцы из Бахмута, отмечая праздники, сохраняют мечту о возрождении разрушенного родного города

За прошедшие годы женщина ни разу не потеряла надежду снова увидеть свою родную землю в Восточной Украине под украинским флагом. «Может быть, я мечтательница или сказочница. Но я говорила и буду говорить, что моя семья будет одной из первых, кто вернется и восстановит Бахмут», - сказала Голубцова в интервью агентству AFP.

Пока это лишь мечта, так как украинская армия постепенно отступает на многих участках фронта, в то время как российские войска стремятся достичь как можно большего успеха до того, как Дональд Трамп снова вступит в должность президента США через несколько недель. Трамп обещал быстро закончить войну, и многие опасаются, что Украина будет вынуждена уступить оккупированные территории. Для беженцев из Бахмута это может означать, что они никогда не смогут вернуться домой.