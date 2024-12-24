Elron разрешил пассажирам бесплатно ездить в своих поездах: но при одном условии

«В Рождество Деды Морозы спешат вовремя принести рождественскую радость всем детям, - сказала директор по маркетингу Elron Марийс Адамберг. - Мы и в этом году помогаем Дедам Морозам делиться с жителями Эстонии рождественскоф радостью. Поэтому с 23 по 26 декабря Деды Морозы могут бесплатно ездить всеми нашими железнодорожными линиями».