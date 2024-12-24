Нетрудно заметить, что война мифосфер вступила в очень горячую фазу, в ход идут все методы: и физические, и коммуникативные, и виртуальные.

Так кто (или что) тогда на самом деле руководит Россией?

Надеюсь, теперь у нас есть ответ на вынесенный в заголовок вопрос. Россия управляется своей национальной мифосферой. Идеология мифосферы направляет во всех его действиях и самого Путина. Путин - просто физическое воплощение борьбы за русские мифы, средство реализации идеологии. Это значит, что с его уходом ничего особо не изменится, русский народ продолжит грезить об империи, а не о нормальном государстве. Это внутреннее убеждение управляет людьми, заставляет народ выдвигаться и захватывать соседние земли.

Уже и подрастающее поколение имеется. При Путине с помощью активной пропагандистской работы взращено новое поколение ревностных патриотов. Внук бывшего премьер-министра Евгения Примакова (тоже Евгений Примаков), политик, дипломат и борец за «права соотечественников», подытожил угрозы России следующим образом: «Я знаю много способов, как выгнать медведя из берлоги. Но не знаю ни одного, как загнать его обратно».

Еще один потомок знаменитого человека, праправнук Льва Толстого Петр Толстой, тоже бывший журналист, сейчас делает успешную политическую карьеру. Восемь месяцев назад он прославился во Франции, когда с дрожащими от гнева губами грозился убить всех французских солдат до последнего, которые придут в Украину.

Европа сейчас переживает момент истины. До войны в Украине большая часть европейских стран хотела жить, ничего не меняя, и не обращать внимания на агрессивность русского мира. Гениальный чешский писатель Ярослав Гашек еще в 1914 году придумал шуточную политическую партию, описывающую такой образ мышления, и назвал ее «Партия умеренного прогресса в рамках закона». Войной в Украине Россия свела на нет устойчивость такой модели бесконфликтной жизни.

Россия признает только язык силы. Военный бюджет НАТО в десять раз превышает российский, у Североатлантического альянса гораздо больше человеческих ресурсов и выше научно-технический уровень, но все равно явно чего-то не хватает.

Даже если кто-то наберется смелости, чтобы серьезно выступить против России, то ему нужно будет правильно определить главного врага. Это не Путин, это российская агрессивная и голодная до завоеваний мифосфера.