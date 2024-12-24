Бум электромобилей в Китае начал душить мировые цены на нефть

Долгое время Китай оставался самым «жадным» потребителем сырой нефти в мире. В 2023 году на долю Китая приходилось 16 процентов мирового спроса - 16,4 миллиона баррелей в день по сравнению с примерно 9 процентами в 2008 году, сообщает The Wall Street Journal.

Хотя общий спрос на нефть в Китае остается стабильным, спрос на бензин и дизельное топливо достиг пика. По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), общий спрос Китая на нефтепродукты в 2024 году был на 3,6 процента ниже, чем в 2021 году.