Спрос на нефть в Китае приближается к переломному моменту, поскольку электрические автомобили составляют все большую часть крупнейшего в мире автомобильного рынка.
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Бум электромобилей в Китае начал душить мировые цены на нефть
Долгое время Китай оставался самым «жадным» потребителем сырой нефти в мире. В 2023 году на долю Китая приходилось 16 процентов мирового спроса - 16,4 миллиона баррелей в день по сравнению с примерно 9 процентами в 2008 году, сообщает The Wall Street Journal.