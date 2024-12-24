Зонд НАСА подлетит очень близко к Солнцу. Сумеет ли он выжить – пока непонятно

Это перевод репортажа наших корреспондентов, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Parker Solar Probe погружается во внешнюю атмосферу звезды, выдерживая жестокие температуры и экстремальную радиацию.

Во время этого полета в условиях невероятно высоких температур с аппаратом на несколько дней пропала связь. Ученые поймут, удалось ли ему выжить, только в 05:00 по Гринвичу 28 декабря - в этот момент они должны получить от зонда сигнал.

В НАСА надеются, что зонд поможет нам лучше понять, как устроено Солнце.

«Люди изучали Солнце на протяжении многих веков, но нельзя составить ясное представление об атмосфере, пока в ней не побываешь», - рассказала Би-би-си глава научного отдела НАСА Никола Фокс.

«Так и мы не сможем по-настоящему оценить атмосферу нашей звезды, пока не пролетим сквозь нее».

Солнечный диск. Фото: NASA

Солнечный зонд Parker Solar Probe направился к центру нашей Солнечной системы в 2018 году.

Он уже 21 раз пролетал мимо Солнца, приближаясь к нему все на меньшее расстояние, но нынешний визит в канун Рождества станет рекордным.

В самой близкой точке зонд должен оказаться на расстоянии 6,2 млн км от солнечной поверхности.