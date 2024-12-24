Елку из государственного леса можно приобрести за несколько евро, но люди готовы платить за удобство

С 2008 года у людей есть возможность принести елку из государственного леса Центра управления государственными лесами (RMK), и цена на это остается неизменной: елка до метра стоит три евро, до двух метров - восемь евро, а до трех метров - 13 евро.

Привоз елки из государственного леса основано прежде всего на честности, и за кем-то специально не следят, чтобы проверить, заплатил ли человек за елку или соблюдал ли ограничения, касающиеся того, из какого леса елку нельзя брать. «Тем не менее, если наши работники в лесу замечают нарушения, они, конечно, направляют людей на правильный путь», - сказал руководитель отдела по связям с общественностью RMK Прийт Лутс.