Хотя тысячи людей используют возможность самостоятельно срубить себе елку в государственном лесу за несколько евро, по крайней мере столько же готовы выложить около ста евро, чтобы эта работа была сделана за них.
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Елку из государственного леса можно приобрести за несколько евро, но люди готовы платить за удобство
С 2008 года у людей есть возможность принести елку из государственного леса Центра управления государственными лесами (RMK), и цена на это остается неизменной: елка до метра стоит три евро, до двух метров - восемь евро, а до трех метров - 13 евро.