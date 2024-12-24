По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. По регионам небольшие дожди и мокрый снег. Местами туманы.
В среду в Эстонии будет облачно и дождливо
Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье до 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на побережье - до 4 градусов тепла.
Днем облачно. Местами дожди. Ветер юго-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха - 1-6 градусов тепла.