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В среду в Эстонии будет облачно и дождливо

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Дождь. Фото иллюстративное.
Дождь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. По регионам небольшие дожди и мокрый снег. Местами туманы.

Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье до 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на побережье - до 4 градусов тепла.

Днем облачно. Местами дожди. Ветер юго-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха - 1-6 градусов тепла.

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