Около четверти британских солдат не смогут быть отправлены на фронт в случае войны из-за проблем со здоровьем

Согласно информации, представленной министром по делам ветеранов от Лейбористской партии Алом Карнсом в ответ на запрос оппозиционной Консервативной партии, более 13 000 солдат, моряков и летчиков Вооруженных сил Великобритании признаны медицински непригодными для участия в войне.

Кроме того, использование почти 15 000 военнослужащих ограничено - они не могут служить в условиях экстремальной жары или холода, сильного шума или при наличии определенных химических угроз, сообщает газета The Times.