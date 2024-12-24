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Около четверти британских солдат не смогут быть отправлены на фронт в случае войны из-за проблем со здоровьем

Перевод: Сергей Светлов
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Британские солдаты на учениях в Тапе в феврале этого года.
Британские солдаты на учениях в Тапе в феврале этого года. Фото: VALDA KALNINA / EPA / Scanpix

У 23 процентов военнослужащих британской армии состояние здоровья не позволяет им участвовать в боевых действиях, и значительное количество моряков и летчиков также признаны непригодными для войны, свидетельствуют данные правительства.

Согласно информации, представленной министром по делам ветеранов от Лейбористской партии Алом Карнсом в ответ на запрос оппозиционной Консервативной партии, более 13 000 солдат, моряков и летчиков Вооруженных сил Великобритании признаны медицински непригодными для участия в войне.

Кроме того, использование почти 15 000 военнослужащих ограничено - они не могут служить в условиях экстремальной жары или холода, сильного шума или при наличии определенных химических угроз, сообщает газета The Times.

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