У 23 процентов военнослужащих британской армии состояние здоровья не позволяет им участвовать в боевых действиях, и значительное количество моряков и летчиков также признаны непригодными для войны, свидетельствуют данные правительства.
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Около четверти британских солдат не смогут быть отправлены на фронт в случае войны из-за проблем со здоровьем
Согласно информации, представленной министром по делам ветеранов от Лейбористской партии Алом Карнсом в ответ на запрос оппозиционной Консервативной партии, более 13 000 солдат, моряков и летчиков Вооруженных сил Великобритании признаны медицински непригодными для участия в войне.