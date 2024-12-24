Иммиграция продолжает поддерживать рост населения Финляндии, сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр.
Численность населения Финляндии продолжает расти благодаря иммиграции
По предварительным данным Статистического центра, численность населения Финляндии увеличилась почти на 32 700 человек в период с января по ноябрь текущего года. На конец ноября численность населения страны составляла порядка 5 637 000 человек.
Количество иммигрантов превысило число людей, покинувших страну, примерно на 45 000. В то же время число родившихся было почти на 13 000 меньше, чем число умерших.
С января по ноябрь на свет появилось на 155 детей больше, чем за аналогичный отрезок 2023 года. Число смертей составило 52 800, что на 2500 меньше, чем в 2023.