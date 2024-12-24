Численность населения Финляндии продолжает расти благодаря иммиграции

По предварительным данным Статистического центра, численность населения Финляндии увеличилась почти на 32 700 человек в период с января по ноябрь текущего года. На конец ноября численность населения страны составляла порядка 5 637 000 человек.

Количество иммигрантов превысило число людей, покинувших страну, примерно на 45 000. В то же время число родившихся было почти на 13 000 меньше, чем число умерших.

С января по ноябрь на свет появилось на 155 детей больше, чем за аналогичный отрезок 2023 года. Число смертей составило 52 800, что на 2500 меньше, чем в 2023.