В Тарту 14 человек поспорят за статус городского писателя

По данным городской управы, стипендия городского писателя в 2025 году составит 19 680 евро, которые будут выплачиваться равными ежемесячными долями. Ее получателя объявят 13 января на Мемориальной площади Койдулы и Янсена.

Стипендия городского писателя присуждается в сотрудничестве между городом Тарту и Tartu Kultuurkapital человеку, работающему в художественной литературе или журналистике, имеющему культурную ценность, который оживляет литературную жизнь города и помогает формировать репутацию города, открытого мировой литературе. На стипендию может претендовать лицо, местом жительства которого в регистре народонаселения значится город Тарту.