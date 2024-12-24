В рамках конкурса, организованного фондом Tartu Kultuurkapital и городской управой Тарту, о желании получать в следующем году писательскую стипендию от города Тарту заявили 14 человек. Жюри соберется для принятия решения 3 января.
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В Тарту 14 человек поспорят за статус городского писателя
По данным городской управы, стипендия городского писателя в 2025 году составит 19 680 евро, которые будут выплачиваться равными ежемесячными долями. Ее получателя объявят 13 января на Мемориальной площади Койдулы и Янсена.