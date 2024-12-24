Похоже, над рейсами в Цюрих и из него нависло невезение: три подряд экстренные посадки

В понедельник, 23 декабря, самолет Bombardier (позднее переименованный в Airbus 220-300) компании SWISS, следовавший из Бухареста в Цюрих, был вынужден совершить экстренную посадку в Граце (Австрия), так как салон самолета наполнился дымом, сообщает портал Swissinfo .

На борту находились 74 пассажира, из которых 12, помимо пяти членов экипажа, потребовалась срочная медицинская помощь. Один из членов экипажа был доставлен в больницу на вертолете. О серьезности ситуации говорит тот факт, что аэропорт Граца был временно закрыт после экстренной посадки, так как самолет SWISS остался стоять на взлетно-посадочной полосе.