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Похоже, над рейсами в Цюрих и из него нависло невезение: три подряд экстренные посадки

Перевод: Сергей Светлов
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Обычно аэропорт Цюриха работает как часы.
Обычно аэропорт Цюриха работает как часы. Фото: Patrick Wirth / Wikimedia Commons

За последние дни уже три самолета, вылетевших из Цюриха или направлявшихся туда, не достигли пункта назначения без происшествий. Вчера вечером дым заполнил салон самолета Swiss, летевшего рейсом Бухарест-Цюрих, а днем ранее две внеплановые посадки совершили самолеты United Airlines.

В понедельник, 23 декабря, самолет Bombardier (позднее переименованный в Airbus 220-300) компании SWISS, следовавший из Бухареста в Цюрих, был вынужден совершить экстренную посадку в Граце (Австрия), так как салон самолета наполнился дымом, сообщает портал Swissinfo.

На борту находились 74 пассажира, из которых 12, помимо пяти членов экипажа, потребовалась срочная медицинская помощь. Один из членов экипажа был доставлен в больницу на вертолете. О серьезности ситуации говорит тот факт, что аэропорт Граца был временно закрыт после экстренной посадки, так как самолет SWISS остался стоять на взлетно-посадочной полосе.

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