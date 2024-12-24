Похоже, над рейсами в Цюрих и из него нависло невезение: три подряд экстренные посадки

За последние дни уже три самолета, вылетевших из Цюриха или направлявшихся туда, не достигли пункта назначения без происшествий. Вчера вечером дым заполнил салон самолета Swiss, летевшего рейсом Бухарест-Цюрих, а днем ранее две внеплановые посадки совершили самолеты United Airlines.
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В понедельник, 23 декабря, самолет Bombardier (позднее переименованный в Airbus 220-300) компании SWISS, следовавший из Бухареста в Цюрих, был вынужден совершить экстренную посадку в Граце (Австрия), так как салон самолета наполнился дымом, сообщает портал Swissinfo.