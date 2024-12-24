Департамент транспорта предупреждает, что во вторник вечером на дорогах сохранится риск гололедицы. Во второй половине дня облачно. Поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом.
Департамент транспорта: во вторник вечером на дорогах сохранится риск гололедицы
В Пярнумаа, Ляэнемаа и на островах видимость ограничена туманами. Температура воздуха по всей стране плюсовая.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. По регионам пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. По многим регионам видимость будет ограничена туманами. На дорогах местами риск гололедицы!