Департамент транспорта: во вторник вечером на дорогах сохранится риск гололедицы

В Пярнумаа, Ляэнемаа и на островах видимость ограничена туманами. Температура воздуха по всей стране плюсовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. По регионам пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. По многим регионам видимость будет ограничена туманами. На дорогах местами риск гололедицы!