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Департамент транспорта: во вторник вечером на дорогах сохранится риск гололедицы

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Скользкая дорога. Снимок иллюстративный.
Скользкая дорога. Снимок иллюстративный. Фото: Toomas Huik

Департамент транспорта предупреждает, что во вторник вечером на дорогах сохранится риск гололедицы. Во второй половине дня облачно. Поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом.

В Пярнумаа, Ляэнемаа и на островах видимость ограничена туманами. Температура воздуха по всей стране плюсовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. По регионам пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. По многим регионам видимость будет ограничена туманами. На дорогах местами риск гололедицы!

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