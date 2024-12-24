Акция «Дерево ангелов» принесла рождественскую радость тысячам детей благодаря отзывчивым жертвователям

В частности, на «Дереве ангелов» в Пярну оказались желания 62 детей, и все они исполнились.

Среди самых популярных запросов на подарки были конструкторы, наушники, развивающие игрушки, наборы для творчества и сладости. Некоторые пожелания были и практичными: предметы гигиены, зимняя одежда и обувь, шарфы и шапки.

«Мы благодарим всех добрых людей, которые решили подарить детям рождественскую радость. Кампания «Дерево ангелов» показывает, что вместе мы можем делать великие дела, и мы глубоко тронуты тем, сколько неравнодушных людей вокруг нас», - сказала Диана Гегелите, исполнительный директор Maxima Eesti.

Акция «Дерево ангелов» проходила с 19 ноября по 15 декабря в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии, где на ангельских елках вывешивались детские пожелания. Эстонцы могли выбрать ангела, купить соответствующий подарок и оставить его в магазине, который доставлял его ребенку. Maxima собрала подарочные пожелания с помощью социальных работников управ волостей и городов, а также Эстонского союза многодетных семей.

Maxima организует предрождественскую благотворительную акцию «Дерево ангелов» с 2009 года, ее цель - собрать рождественские подарки для детей из малообеспеченных семей. Если в первый год акция ограничивалась всего двумя магазинами и пожеланиями 40 детей, то в этом году в акции приняли участие 45 магазинов Maxima. За прошедшие годы акция «Дерево ангелов» принесла рождественскую радость более чем 25 000 детей.