Как «Щедрик» стал символом Покровска – украинского города, который разрушает российская армия

Это перевод материала корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Город Покровск в Донецкой области Украины считается родиной «Щедрика», одного из самых известных в мире рождественских гимнов, или колядок. За пределами Украины он известен как Carol of the Bells (то есть «гимн колокольчиков»).

Но в этом году в Покровске мало что напоминает о Рождестве. Только снег на пустынных улицах и остовах зданий - и постоянные звуки сильного обстрела.

Покровск - следующая цель России. Сейчас российские войска находятся менее чем в трех километрах от центра города.

Разрушаются не только украинские здания и дома. Украина обвиняет Россию в том, что она также пытается стереть с лица земли ее культурную идентичность - вместе с известной во всем мире рождественской мелодией.

Большая часть населения Покровска уже покинула город. Газоснабжение отключено, во многих домах нет электричества и воды. Те, кто остался, в том числе 59-летний Игорь, выходят на улицу только для того, чтобы найти самое необходимое.

Он говорит, что это похоже на жизнь на пороховой бочке - никогда не знаешь, когда и где упадет следующий снаряд.

43-летняя Оксана говорит, что боится выходить из дома, но во время затишья в обстрелах выходит за дровами и углем, чтобы согреться.