Олег Беседин вернул контроль над группой «Таллиннцы» в Facebook, но внимание аудитории сместилось на его YouTube-канал, который стремительно растет за счет прокремлевского контента и роликов о войне в Украине, пишет портал по борьбе с пропагандой Propastop.
Propastop: Олег Беседин наращивает обороты кремлевской пропаганды, многие зрители – не из Эстонии
Хаос, который несколько недель подряд царил в популярной группе «Таллиннцы» в Facebook, закончился - ее создателю Олегу Беседину и его команде в итоге удалось вернуть себе администраторские права. Лента группы приобрела прежний вид, однако, за время «анархии» сообщество покинули несколько тысяч пользователей - сейчас на группу подписана 51 000 человек.
Зато канал Олега Беседина в YouTube стал резко набирать популярность. Если в начале декабря на него были подписаны 76 000 человек, то в какой-то момент, буквально за пару дней, это число скакнуло до 96 000. Среднее количество просмотров у его видеороликов колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч, но у 20 роликов число просмотров превышает 100 000, а два самых популярных вышли в течение последнего месяца - один посмотрели 2,8 миллиона раз, другой - 2,4 миллиона.
Тональность подавляющего большинства этих роликов явно совпадает с кремлевской точкой зрения на происходящее в мире. Вот только несколько громких заголовков: «Орешник в деле», «Для Прибалтики оккупация будет подарком судьбы», «Засуха мозгов Европы», «Как Прибалтика становится „Украиной“» и т.д.
Подбор гостей для видеороликов у Беседина тоже весьма специфический: в семи из 20 выпусков, преодолевших рубеж в 100 000 просмотров, в том числе и в двух самых популярных, главным героем является Яков Кедми. Это бывший израильский дипломат, родившийся в СССР, успевший принять участие в Войне Судного дня, который с 2010 годов регулярно комментировал международную политику на российских государственных телеканалах, в том числе в передачах Владимира Соловьева - одного из главных прокремлевских пропагандистов. Именно Яков Кедми рассуждает у Беседина о применении Россией ракеты «Орешник» для удара по украинскому Днепру, повторяя основные российские нарративы об уникальности этой ракеты и о якобы беспрецедентных разрушениях, вызванных этим ударом.
Первый ролик на эту тему появился 22 ноября, и когда он преодолел отметку в два миллиона просмотров, стало понятно, что такую комбинацию темы и спикера нужно использовать повторно. Поэтому 10 декабря выходит очередной ролик, посвященный «Орешнику», который снова становится крайне популярным: сейчас у него 2,4 миллиона просмотров.
Среди гостей, также вызывающих повышенный интерес у подписчиков Беседина - бывший украинский дипломат, обозреватель государственного информагентства «Россия сегодня» Ростислав Ищенко; постоянный член «Изборского клуба», публицист Михаил Хазин; основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» Николай Стариков, а также другие подобные комментаторы, продвигающие кремлевские нарративы под видом аналитики.
Вести свой канал на Youtube Олег Беседин начал еще в августе 2012 года. Среди первых роликов - интервью с участниками и организаторами очередного съезда Международного совета российских соотечественников, тогдашним мэром Таллинна Эдгаром Сависааром, старейшиной столичного района Ласнамяэ Ольгой Ивановой и сюжеты о столичной жизни, которые изначально предназначались для телеканала TVN. Этот небольшой телеканал, доступный только в кабельных сетях, также принадлежит команде Беседина.
Рейтинги этого телеканала узнать невозможно, поскольку Kantar Emor, единственная социологическая фирма, занимающаяся в Эстонии исследованием телеаудитории, не включает TVN в свои опросы.
Зато точно известно, что часть видеоконтента производилась за счет средств из российских государственных фондов. Так, например, на канале Беседина в YouTube есть исторический документальный сериал «Незарастающие русские тропы в Эстонии». Появился цикл в 2019 году и, судя по заставке, создан он был при поддержке фонда «Русский мир», открытого в 2007 году по указу президента РФ Владимира Путина для популяризации русского языка и культуры. Правда, по популярности сериал этот даже близко не может конкурировать с роликами про «Орешник»: за пять лет его посмотрели всего 5-6 тысяч человек.
В заключение хочется отметить еще несколько моментов. Судя по тексту части комментариев, которых, кстати, под обоими роликами об «Орешнике» немало - восемь и пять тысяч соответственно, значительная часть аудитории Беседина находится за пределами Эстонии. И даже если предположить, что при продвижении контента использовалась «накрутка», то нельзя отрицать одного факта: Олег Беседин вышел на новый уровень в распространении прокремлевской информации.