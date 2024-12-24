Propastop: Олег Беседин наращивает обороты кремлевской пропаганды, многие зрители – не из Эстонии

Первый ролик на эту тему появился 22 ноября, и когда он преодолел отметку в два миллиона просмотров, стало понятно, что такую комбинацию темы и спикера нужно использовать повторно. Поэтому 10 декабря выходит очередной ролик, посвященный «Орешнику», который снова становится крайне популярным: сейчас у него 2,4 миллиона просмотров.

Среди гостей, также вызывающих повышенный интерес у подписчиков Беседина - бывший украинский дипломат, обозреватель государственного информагентства «Россия сегодня» Ростислав Ищенко; постоянный член «Изборского клуба», публицист Михаил Хазин; основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» Николай Стариков, а также другие подобные комментаторы, продвигающие кремлевские нарративы под видом аналитики.

Вести свой канал на Youtube Олег Беседин начал еще в августе 2012 года. Среди первых роликов - интервью с участниками и организаторами очередного съезда Международного совета российских соотечественников, тогдашним мэром Таллинна Эдгаром Сависааром, старейшиной столичного района Ласнамяэ Ольгой Ивановой и сюжеты о столичной жизни, которые изначально предназначались для телеканала TVN. Этот небольшой телеканал, доступный только в кабельных сетях, также принадлежит команде Беседина.

Рейтинги этого телеканала узнать невозможно, поскольку Kantar Emor, единственная социологическая фирма, занимающаяся в Эстонии исследованием телеаудитории, не включает TVN в свои опросы.

Зато точно известно, что часть видеоконтента производилась за счет средств из российских государственных фондов. Так, например, на канале Беседина в YouTube есть исторический документальный сериал «Незарастающие русские тропы в Эстонии». Появился цикл в 2019 году и, судя по заставке, создан он был при поддержке фонда «Русский мир», открытого в 2007 году по указу президента РФ Владимира Путина для популяризации русского языка и культуры. Правда, по популярности сериал этот даже близко не может конкурировать с роликами про «Орешник»: за пять лет его посмотрели всего 5-6 тысяч человек.

В заключение хочется отметить еще несколько моментов. Судя по тексту части комментариев, которых, кстати, под обоими роликами об «Орешнике» немало - восемь и пять тысяч соответственно, значительная часть аудитории Беседина находится за пределами Эстонии. И даже если предположить, что при продвижении контента использовалась «накрутка», то нельзя отрицать одного факта: Олег Беседин вышел на новый уровень в распространении прокремлевской информации.