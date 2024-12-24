В канун Рождества можно будет недорого попариться в бане

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить столько же, сколько в Эстонии, а в Финляндии цена будет на 51% ниже - в среднем 34,93 евро за мегаватт/час. Самая высокая цена в системе Nord Pool будет в Польше - 104,22 евро за мегаватт/час.