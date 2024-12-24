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В канун Рождества можно будет недорого попариться в бане

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Владельцы электрических каменок смогут в канун Рождества попариться в бане по довольно выгодной цене.
Владельцы электрических каменок смогут в канун Рождества попариться в бане по довольно выгодной цене. Фото: Huum

Во вторник, 24 декабря, средняя биржевая цена на электроэнергию в эстонском ценовом регионе биржи Nord Pool снизится на 30,2% по сравнению с понедельником и составит 71,90 евро за мегаватт/час.

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить столько же, сколько в Эстонии, а в Финляндии цена будет на 51% ниже - в среднем 34,93 евро за мегаватт/час. Самая высокая цена в системе Nord Pool будет в Польше - 104,22 евро за мегаватт/час.

Самая дорогая электроэнергия в Эстонии будет во вторник днем, с 16:00 до 17:00 - 119,50 евро за мегаватт/час. Самая низкая цена ожидается поздно вечером, с 23:00 до полуночи, когда стоимость упадет до 5,81 евро.

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