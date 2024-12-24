Как нападение в Магдебурге используют в предвыборной борьбе

Три дня спустя после нападения в Магдебурге, в результате которого, по официальным данным, погибли пять человек и еще 235 получили ранения различной степени тяжести, на месте трагедии в понедельник, 23 декабря, собрались сотни человек. С одной стороны, сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая объявила о проведении митинга на площади у собора, а после - траурного марша.

С другой сторооны, представители нескольких общественных организаций, которые организовали живую человеческую цепь под лозунгом: «Мы намерены скорбеть. Не дайте шанс ненависти!». Как заявили активисты, на которых ссылается немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, эта акция направлена против политической инструментализации трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге и против антимигрантских настроений.

Фейки и дезинформация о нападении в Магдебурге

Уже менее чем через час после нападения на рождественской ярмарке в Магдебурге были предприняты первые попытки подогреть антимигрантские настроения, распространяя слухи и фейки с целью извлечь политическую выгоду. Так, появились фейковые сообщения о том, что преступником был сириец, приехавший в Германию в качестве беженца в 2015-2016 годах. Якобы теророрист был не один, а их было пятеро, трое из которых до сих пор в бегах, и, кроме того, на рождественской ярмарке якобы была заложена бомба. Были и фейки о том, что количество погибших достигло 34 человек.