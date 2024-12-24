Политикам не потребовалось много времени, чтобы попытаться использовать нападение на рождественской ярмарке в Магдебурге в своих интересах. Вопрос безопасности может стать главной темой предвыборной кампании.
Как нападение в Магдебурге используют в предвыборной борьбе
Три дня спустя после нападения в Магдебурге, в результате которого, по официальным данным, погибли пять человек и еще 235 получили ранения различной степени тяжести, на месте трагедии в понедельник, 23 декабря, собрались сотни человек. С одной стороны, сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая объявила о проведении митинга на площади у собора, а после - траурного марша.
С другой сторооны, представители нескольких общественных организаций, которые организовали живую человеческую цепь под лозунгом: «Мы намерены скорбеть. Не дайте шанс ненависти!». Как заявили активисты, на которых ссылается немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, эта акция направлена против политической инструментализации трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге и против антимигрантских настроений.
Фейки и дезинформация о нападении в Магдебурге
Уже менее чем через час после нападения на рождественской ярмарке в Магдебурге были предприняты первые попытки подогреть антимигрантские настроения, распространяя слухи и фейки с целью извлечь политическую выгоду. Так, появились фейковые сообщения о том, что преступником был сириец, приехавший в Германию в качестве беженца в 2015-2016 годах. Якобы теророрист был не один, а их было пятеро, трое из которых до сих пор в бегах, и, кроме того, на рождественской ярмарке якобы была заложена бомба. Были и фейки о том, что количество погибших достигло 34 человек.
Австрийский правый экстремист Мартин Зелльнер, лидер общеевропейской сети «Новые правые», был в авангарде кампании по дезинформации. Заданный им ксенофобский тон подхватили политики из АдГ. «Только АдГ давно бы депортировала этого человека», - указал Свен Тричлер, заместитель лидера парламентской группы АдГ в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земли Германии.
«Миграция миллионов - это проблема, а реэмиграция миллионов - решение», - написал Доминик Кауфнер, депутат от АдГ в ландтаге земли Бранденбург. Его коллега по парламентской фракции АдГ в ландтаге земли Нижняя Саксония Ванесса Беренд считает, что ответственность за трагедию несут социал-демократы, христианские демократы, «зеленые» и Левая партия. «Вы несете за это ответственность. Только вы», - написала она. При этом известно, что нападавший Талеб А., судя по всему, является критиком ислама и сторонником АдГ. Еще в 2016 году он написал в социальной сети X: «Я и АдГ сражаемся с одним и тем же врагом, чтобы защитить Германию».
Германия все дальше дрейфует вправо?
Глава АдГ и кандидат в канцлеры от этой партии Алис Вайдель написала в соцсети X: «Когда закончится это безумие?» Тем самым пытаясь набрать политические очки, ведь до досрочных выборов в бундестаг, назначенных на 23 февраля, остается всего два месяца, и атака в Магдебурге может оказать огромное влияние на избирательную кампанию.
«Тренд все больше смещается вправо, правые нарративы становятся все более распространенными. Дружелюбная миграционная политика, которая пытается признать глобальные права человека, уже оказалась в невыгодном положении. Такие катастрофические события, как атака в Магдебурге, вероятно, еще больше усугубят эту тенденцию», - заявил DW политолог и исследователь партий Беньямин Хёне.
Сара Вагенкнехт атакует главу МВД
Тем временем левопопулистская партия «Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость» (ССВ), выступающая за более жесткую миграционную политику, атакует федерального министра внутренних дел. Левые популисты требуют, чтобы Нэнси Фезер в очередной раз ответила на вопрос: «Почему так много указаний и предупреждений было проигнорировано?». Согласно сообщению информационного агентства dpa, Саудовская Аравия около года назад направила немецким властям предупреждение по поводу Талеба А.
В связи с терактами в Золингене и Мангейме председатель ССВ Сара Вагенкнехт призывает «наконец-то разработать убедительную концепцию безопасности с четким акцентом на защиту населения».
«Можно предположить, что некоторые партии, особенно ультраправого спектра, попытаются атаковать министра внутренних дел и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) по вопросам безопасности. Поскольку именно представитель СДПГ возглавляет МВД ФРГ и соответственно отвечает за внутреннюю безопасность на федеральном уровне, социал-демократы постараются избежать того, чтобы на фонеатаки в Магдебурге оказаться в дебатах о безопасности в позиции обороняющихся», - указывает политолог Хёне.
Вопросы безопасности и миграции станут темой предстоящих выборов
Нелегкая задача для партии нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца, поскольку немцы традиционно склонны больше доверять Христианско-демократическому союзу (ХДС) и баварскому Христианско-социальному союзу (ХСС), когда речь идет о внутренней безопасности. Беньямин Хёне убежден, что вопросы безопасности и миграции будут доминировать в политической повестке дня в ближайшие недели, как это показали недавние земельные выборы в восточной Германии.
«При этом миграция обсуждается почти исключительно с точки зрения потенциальных или реальных угроз безопасности. Другие аспекты этой темы отодвигаются на задний план - например, как можно восполнить дефицит рабочих рук в Германии или как привлечь квалифицированных работников. Я опасаюсь, что нападение в Магдебурге усилит эту тенденцию», - отмечает Хёне.
При этом шесть крупных немецких партий перед началом предвыборной борьбы договорились уважительно относиться друг ко другу, избегать персонализированных атак с целью дискредитации и не использовать дезинформацию в качестве инструмента предвыборной борьбы. АдГ и ССВ к этому соглашению не присоединились.
Илон Маск вмешивается в предвыборную кампанию в Германии
Все более масштабные попытки повлиять на избирательную кампанию и немецкую политику предпринимаются из-за рубежа. Дезинформация со стороны России ведется уже давно, но новым является то, что американский миллиардер Илон Маск все активнее нападает на правительство Германии. До теракта в Магдебурге советник Трампа призывал голосовать за АдГ, теперь же он требует отставки канцлера Шольца и называет его некомпетентным шутом.
«Правительственные учреждения и представители власти Германии должны задуматься о том, является ли их присутствие на платформе X по-прежнему политически целесообразным. Всем уже должно быть ясно, что Илон Маск использует соцсеть X, чтобы сделать свою политическую повестку заметной и в Германии. Государственные учреждения федеративной республики не должны мириться с этим», - уверен эксперт. Между тем Маск, комментируя скриншот к новости, в которой нападавший был назван «исламофобом» написал: «Традиционные медиа снова лгут».