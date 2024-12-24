В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Сухогруз, который с 2017 по 2022 год доставлял грузы для российских военных в Сирии, затонул в международных водах между городами Агилас в Испании и Оран в Алжире.
В Средиземном море затонул сухогруз «Урса Майор», много лет снабжавший российских военных в Сирии. Что известно
Ранее о взрыве со ссылкой на свои источники сообщало испанское издание La Verdad.
По данным МИД, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в испанский порт Картахена, но двое моряков пропали без вести.
Судно, принадлежащее компании «Оборонлогистика», вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и, согласно официальным данным, направилось во Владивосток с грузом для «развития портовой инфраструктуры», отмечает «Медиазона». Владелец судна сообщил, что «Урса Майор» - флагман его флота, - направлялось во Владивосток с двумя кранами для порта весом 380 тонн каждый и крышками люков для ледоколов весом в 45 тонн.
La Verdad пишет, что контейнеры на «Урса Майор» были пустыми.
Испанское агентство спасения на море Salvamento Marítimo сообщило, что 14 человек были найдены на спасательной шлюпке и благополучно доставлены в Испанию, а затем в район кораблекрушения прибыл российский военный корабль, чтобы взять на себя руководство спасательной операцией.
Судно «Урса Майор» находилось в том же районе, что и другое российское судно, попавшее под санкции, «Спарта». На прошлой неделе эти два судна были замечены направляющимися через Ла-Манш, предположительно под конвоем.
Ранее OSINT-аналитики обратили внимание на российскую флотилию, вошедшую в Средиземное море предположительно для эвакуации российских военных и техники в Сирии. В ее состав входили три больших десантных корабля, а также торговые суда «Спарта» и «Урса Майор».
Ранее в декабре украинская военная разведка сообщила, что «Спарта» направлялась на российскую военно-морскую базу на сирийском побережье в Тартусе, чтобы вывезти военное имущество из Сирии после падения режима Башара Асада.
Официальный представитель Кремля заявил в понедельник, что Россия находится в контакте с новыми властями Сирии по поводу будущего своих двух военных объектов на территории страны как по дипломатическим, так и по военным каналам.
Владелец «Урса Майор» компания «Оборонлогистика» активно участвует в перевозке грузов в Тартус, хотя во вторник появились сообщения, что пунктом назначения «Спарты» был Порт-Саид в Египте.
Сайт мониторинга морского транспорта LSEG сообщил Би-би-си, что по данным автоматической идентификационной системы судна (AIS), с 11 декабря пунктом назначения «Урса Майор» значится Владивосток, хотя в предыдущем рейсе в сентябре пунктом назначения был Тартус.
В понедельник ГУР сообщило, что судно «Спарта» вышло из строя у берегов Португалии, но проблему удалось устранить. «Урса Майор» также была известна как «Спарта III», поэтому неясно, о каком судне идет речь.
Неизвестно, что стало причиной взрыва на «Урса Майор».
Однако на видео, снятом с танкера «Росс Си» между 12:00 и 13:00 по Гринвичу в понедельник и верифицированном Би-би-си, видно, что сухогруз сильно кренится.
Судно затонуло примерно в 01:20 по Гринвичу во вторник.
«Урса Майор» построили в 2009 году. После вторжения России в Украину в 2022 году судно попало под санкции из-за роли судовладельца в поставках грузов российским военным.