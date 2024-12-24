В Средиземном море затонул сухогруз «Урса Майор», много лет снабжавший российских военных в Сирии. Что известно

Ранее о взрыве со ссылкой на свои источники сообщало испанское издание La Verdad.

По данным МИД, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в испанский порт Картахена, но двое моряков пропали без вести.

Судно, принадлежащее компании «Оборонлогистика», вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и, согласно официальным данным, направилось во Владивосток с грузом для «развития портовой инфраструктуры», отмечает «Медиазона». Владелец судна сообщил, что «Урса Майор» - флагман его флота, - направлялось во Владивосток с двумя кранами для порта весом 380 тонн каждый и крышками люков для ледоколов весом в 45 тонн.

La Verdad пишет, что контейнеры на «Урса Майор» были пустыми.

Испанское агентство спасения на море Salvamento Marítimo сообщило, что 14 человек были найдены на спасательной шлюпке и благополучно доставлены в Испанию, а затем в район кораблекрушения прибыл российский военный корабль, чтобы взять на себя руководство спасательной операцией.

Спасшиеся с затонувшего «Урса Майор» моряки сходят с борта испанского морского спасательного судна в порту Картахены. Фото: Reuters

Судно «Урса Майор» находилось в том же районе, что и другое российское судно, попавшее под санкции, «Спарта». На прошлой неделе эти два судна были замечены направляющимися через Ла-Манш, предположительно под конвоем.

Ранее OSINT-аналитики обратили внимание на российскую флотилию, вошедшую в Средиземное море предположительно для эвакуации российских военных и техники в Сирии. В ее состав входили три больших десантных корабля, а также торговые суда «Спарта» и «Урса Майор».