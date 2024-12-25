Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен получил одобрение Европарламента, однако никогда прежде коллегия комиссаров не утверждалась с таким минимальным перевесом.
Хрупкая поддержка Еврокомиссии предвещает сложные противостояния с парламентом
На пресс-конференции после голосования Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность единства в это непростое время, полное вызовов.
«Если взглянуть на глобальную конкуренцию и противостояния, становится ясно, что они усиливаются с каждым днем. У наших границ идет война, и темпы изменений выше, чем когда-либо, - заявила фон дер Ляйен, выразив намерение выстраивать конструктивное сотрудничество с Европарламентом в процессе принятия законов. - Я и моя команда представим инициативы в первые сто дней этого мандата и в течение следующих пяти лет. Единство имеет критически важное значение».
С одной стороны, второй состав комиссии под руководством фон дер Ляйен уверенно прошел вотум доверия в Европарламенте: из 688 присутствовавших депутатов 370 проголосовали за утверждение коллегии комиссаров, против были 282, а 36 воздержались.
С другой стороны, результаты голосования подчеркнули раскол в парламенте - фон дер Ляйен и ее комиссаров поддержали менее 54 процентов депутатов, тогда как против проголосовали более 40 процентов. Пять лет назад, когда утверждался предыдущий состав комиссии под руководством фон дер Ляйен, его поддержали 65 процентов голосовавших. До сих пор комиссией, утвержденной с наименьшим перевесом, был состав под руководством Жан-Клода Юнкера десять лет назад, однако даже его поддержали более 60 процентов депутатов.
Центристы не смогли продемонстрировать единство
Категорическое «нет» новой комиссии сказали самые радикальные силы парламента – все депутаты ультраправых фракций «Европа суверенных наций» и «Патриоты за Европу», а также ультралевой фракции «Европейские левые».
Новая комиссия не получила единодушной поддержки ни от одной из парламентских фракций. Даже в Европейской народной партии (EPP), от которой происходит сама фон дер Ляйен, нашлись противники - испанские консерваторы отказались поддержать кандидатуру своей соотечественницы, социалистки Тересы Риберы, на пост руководителя ЕС по вопросам климата и конкуренции. Словенские правоцентристы выразили несогласие с назначением либералки Марты Кос на должность комиссара по вопросам расширения ЕС.
Фракция социалистов (S&D), в целом поддержавшая комиссию, потеряла голоса прежде всего французских и бельгийских депутатов, в то время как немецкие социал-демократы воздержались. Во фракции либералов «Обновляя Европу» никто не голосовал против команды фон дер Ляйен, однако несколько депутатов также остались нейтральными.
В Европейской фракции зеленых большинство голосов было отдано в поддержку комиссии, но противников и воздержавшихся было немало. Интересно, что представители Италии и Бельгии из правопопулистской фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), голосовавшие летом против назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии, теперь поддержали состав комиссии.
Из эстонских евродепутатов единственным, кто проголосовал против утверждения комиссии, был Яак Мадисон из фракции ECR. В то же время Юри Ратас и Рихо Террас (EPP), Марина Кальюранд и Свен Миксер (S&D), а также Урмас Паэт (либералы) поддержали коллегию комиссаров.
Хотя в своем выступлении перед парламентом Урсула фон дер Ляйен пообещала опираться на центристские силы, результаты голосования показали, что для реализации планов ее комиссии придется бороться за поддержку и иногда полагаться даже на более радикальные фракции.
Лидер фракции EPP Манфред Вебер ранее дал понять, что рассматривает умеренных членов ECR как возможных партнеров. Однако в ходе парламентских дебатов он четко разделил право-консерваторов и крайних радикалов. «Позвольте мне быть предельно ясным. Например, немецкая партия AдГ («Альтернатива для Германии») хочет выйти из ЕС и еврозоны. AдГ в Германии, [Марин] Ле Пен во Франции и [Виктор] Орбан в Венгрии - это не просто демократические соперники для EPP, они наши политические враги. Я не позволю им разрушить Европу, которая мне так дорога», - заявил Вебер.
Лидер социалистов Иратксе Гарсия Перес предупредила, что они не станут закрывать глаза, если Вебер или фон дер Ляйен решат сотрудничать с ультраправыми, включая ECR. «Нельзя строить Европу с теми, кто пытается подавить основные права, отрицает изменения климата и лишает людей социальных гарантий. Это аморально», - подчеркнула она.
Несмотря на напряженность между фракциями, президент Европарламента Роберта Метсола предпочла видеть ситуацию в позитивном ключе. «Сегодня мы увидели, что центр удерживает позиции. Члены фракций, поддерживающих Европу, верховенство права и твердо выступающих по ситуации в Украине на фоне незаконного вторжения России, проголосовали за эту комиссию», - заявила она на пресс-конференции.
Конкурентоспособность и свобода в центре внимания
Выступая перед парламентом с просьбой утвердить 26 комиссаров, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что пять лет назад в том же месте она говорила о так называемом поколении 1989 года, вернувшем европейцам свободу и демократию. «Борьба за свободу объединяет нас как европейцев, - добавила она. - Этой Европе моя комиссия всегда будет предана. Потому что я верю, что наше поколение европейцев снова должно бороться за свободу и суверенитет. За ту свободу, за которую героически сражается народ Украины. За свободу определять наше будущее в мире, полном противоречий и нестабильности».
В качестве главного приоритета нового состава комиссии фон дер Ляйен назвала укрепление конкурентоспособности, подчеркнув, что это должно идти рука об руку с реализацией «зеленой сделки».
«Война, конфликты и страдания продолжаются у наших границ - от Украины до Ближнего Востока и части Африки. Европа должна играть более активную роль во всех этих регионах», - пояснила фон дер Ляйен, говоря о внешней политике комиссии, которую возглавит бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По словам фон дер Ляйен, миру Европа нужна как никогда. «Безопасность и права человека - важнейшие приоритеты. Они останутся в центре нашей внешней службы. И это требует огромной работы и неустанного руководства. Я уверена, что мы можем положиться на Каю Каллас как на верховного представителя и вице-президента. Она - правильный человек для европейской дипломатии в нужный момент», - подчеркнула президент комиссии.
Новый состав Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, Германия - президент Еврокомиссии;
Тереса Рибера, Италия, вице-президент - вопросы чистого, справедливого и конкурентного перехода;
Кая Каллас, Эстония, вице-президент - иностранные дела и политика безопасности;
Стефан Сежурне, Франция, вице-президент - процветание и индустриальная стратегия ЕС;
Роксана Мынзату, Румыния, вице-президент - социальная политика и вопросы рынка труда;
Хенна Вирккунен, Финляндия, вице-президент - технологии, безопасность и демократия в ЕС;
Раффаэле Фитто, Италия, вице-президент - реформы и региональное развитие;
Магнус Бруннер, Австрия - внутренние дела и миграция;
Хаджа Лабиб, Бельгия - готовность и кризисное управление;
Екатерина Захариева, Болгария - стартапы, исследования и инновации;
Дубравка Шуйца, Хорватия - средиземноморская политика и отношения с южными соседями ЕС;
Костас Кадис, Кипр - окружающая среда, океаны и рыболовство;
Йозеф Сикела, Чешская Республика - международные партнерства;
Дан Йоргенсен, Дания - энергетика и жилищная экономика;
Апостолос Дзидзикостас, Греция - устойчивый транспорт и туризм;
Оливер Вархели, Венгрия - здравоохранение и защита животных;
Майкл Макграт, Ирландия - демократия, право и правовое государство;
Валдис Домбровскис, Латвия - экономика и производительность, внедрение и упрощение;
Андрюс Кубилюс, Литва - оборона и космос;
Кристоф Хансен, Люксембург - сельское хозяйство и продовольствие;
Гленн Микаллеф, Мальта - равенства поколений, молодежи, культуры и спорта;
Вопке Хукстра, Нидерланды - климат и чистый рост, налогообложение;
Петр Серафин, Польша - бюджет и публичное управление;
Мария Луиш Албукерке, Португалия - финансовые услуги, сбережения и инвестиционный союз;
Марош Шефчович, Словакия - торговля и экономическая безопасность, межведомственные отношения и прозрачность;
Джессика Росвалл, Швеция - окружающая среда, устойчивость водных ресурсов и экономика замкнутого цикла;
Марта Кос, Словения - расширение ЕС.