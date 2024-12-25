Хрупкая поддержка Еврокомиссии предвещает сложные противостояния с парламентом

Лидер фракции EPP Манфред Вебер ранее дал понять, что рассматривает умеренных членов ECR как возможных партнеров. Однако в ходе парламентских дебатов он четко разделил право-консерваторов и крайних радикалов. «Позвольте мне быть предельно ясным. Например, немецкая партия AдГ («Альтернатива для Германии») хочет выйти из ЕС и еврозоны. AдГ в Германии, [Марин] Ле Пен во Франции и [Виктор] Орбан в Венгрии - это не просто демократические соперники для EPP, они наши политические враги. Я не позволю им разрушить Европу, которая мне так дорога», - заявил Вебер.

Лидер социалистов Иратксе Гарсия Перес предупредила, что они не станут закрывать глаза, если Вебер или фон дер Ляйен решат сотрудничать с ультраправыми, включая ECR. «Нельзя строить Европу с теми, кто пытается подавить основные права, отрицает изменения климата и лишает людей социальных гарантий. Это аморально», - подчеркнула она.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола позируют в зале заседаний в Страсбурге с документом, подтверждающим, что евродепутаты одобрили новый состав коллегии комиссаров. Фото: Frédéric Marvaux/Euroopa Parlament/Euroopa Liit

Несмотря на напряженность между фракциями, президент Европарламента Роберта Метсола предпочла видеть ситуацию в позитивном ключе. «Сегодня мы увидели, что центр удерживает позиции. Члены фракций, поддерживающих Европу, верховенство права и твердо выступающих по ситуации в Украине на фоне незаконного вторжения России, проголосовали за эту комиссию», - заявила она на пресс-конференции.

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