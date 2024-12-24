Украина получила первый миллиард долларов за счет доходов от заблокированных российских активов

«Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», - заявил украинский премьер.

О выделении 20-миллиардного кредита под обеспечение доходами от российских активов власти США заявили 10 декабря. Средства в Украину перечисляются не напрямую, а через специальный фонд Всемирного банка.

Суверенные средства РФ в депозитариях на Западе заблокированы с начала войны. Долгое время шло активное обсуждение их полной конфискации, однако для этого не нашлось юридических оснований. В итоге страны «большой семерки» договорились кредитовать Украину и обеспечивать эти кредиты за счет доходов, которые генерируются от инвестирования замороженных активов.

На первом этапе в G7 согласовали выделение 50 миллиардов долларов кредитов. Из них 20 миллиардов предоставят США, еще 18 - Евросоюз.