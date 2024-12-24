В Таллинне мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги оградили после того, как из-за сильного ветра упали несколько плит, передает ERR.
Из-за причиненного ветром ущерба пришлось оградить мемориал на Маарьямяги
Пресс-секретарь предприятия по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Аннели Йыгева сообщила ERR, что ограждения были установлены в целях безопасности.
«Сильный штормовой ветер привел к падению нескольких плит, поэтому мы установили временные защитные барьеры», - пояснила она.