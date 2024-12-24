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Из-за причиненного ветром ущерба пришлось оградить мемориал на Маарьямяги

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Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги.
Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги. Фото: Sander Ilvest

В Таллинне мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги оградили после того, как из-за сильного ветра упали несколько плит, передает ERR.

Пресс-секретарь предприятия по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Аннели Йыгева сообщила ERR, что ограждения были установлены в целях безопасности.

«Сильный штормовой ветер привел к падению нескольких плит, поэтому мы установили временные защитные барьеры», - пояснила она.

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