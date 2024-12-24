BMW Group подтвердила, что продала более ста автомобилей класса люкс российским покупателям, несмотря на санкции ЕС. В случившемся обвинили сотрудников автоцентра в Ганновере.
BMW подтвердила, что покупателям из РФ продавали автомобили класса люкс
Немецкий автопроизводитель BMW Group признал, что продал более ста автомобилей класса люкс российским покупателям. Эти продажи могут быть расценены как нарушение действующих санкций ЕС на экспорт предметов роскоши в Россию, введенных после начала войны в Украине.
В частности, блок ввел ограничения на экспорт в Россию как новых, так и подержанных автомобилей класса люкс с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также всех гибридных и электрических транспортных средств.
BMW назвала продажи нарушениями и подтвердила, что за незаконной торговлей стояли сотрудники ее филиала в Ганновере. Как заявили в компании, все причастные к сделкам сотрудники уволены. Кроме того, приостановлены некоторые будущие поставки.
Серый импорт
Несмотря на введенные санкции, часть товаров продолжают ввозиться в Россию с помощью серого или, как его называют в РФ, параллельного импорта.
В этом случае компании и частные лица экспортируют товары в Россию через несколько третьих стран, таких как Казахстан, Киргизия, Турция или ОАЭ.
Поскольку они не ввели санкции против России и уже имеют прочные и давние торговые отношения с Москвой, стало проще использовать их в качестве транзитных пунктов для европейских товаров, которые по-прежнему экспортируются в РФ. Их близкое географическое расположение как к Европе, так и к России также способствовало росту серого импорта.
Российские компании и частные лица создают подставные компании в этих третьих странах, чтобы облегчить эти экспортно-импортные операции.
Другие способы обхода санкций включают использование теневого флота, который обычно состоит из старых нефтяных танкеров из таких стран, как Камерун и Либерия, для нелегального экспорта российской нефти.
Благодаря этому контролирующим органам становится все труднее отслеживать, сколько именно продукции поступает в Россию или покидает ее, несмотря на то что прямой экспорт из Европы в Россию за последние несколько лет значительно сократился.
Кроме того, эти страны весьма неохотно вводят санкции против России, что еще больше подрывает влияние других международных ограничений и приводит к тому, что ЕС приходится ориентироваться на все более чувствительные дипломатические отношения с ними.
Представитель BMW сказал: «В последние месяцы продукция различных компаний была доступна для покупки в России, несмотря на то, что сами компании действовали в соответствии со всеми применимыми санкциями. В BMW Group действует целый ряд мер по предотвращению такого импорта».