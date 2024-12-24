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BMW подтвердила, что покупателям из РФ продавали автомобили класса люкс

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Логотип BMW.
Логотип BMW. Фото: CHRIS KEANE

BMW Group подтвердила, что продала более ста автомобилей класса люкс российским покупателям, несмотря на санкции ЕС. В случившемся обвинили сотрудников автоцентра в Ганновере.

Немецкий автопроизводитель BMW Group признал, что продал более ста автомобилей класса люкс российским покупателям. Эти продажи могут быть расценены как нарушение действующих санкций ЕС на экспорт предметов роскоши в Россию, введенных после начала войны в Украине.

В частности, блок ввел ограничения на экспорт в Россию как новых, так и подержанных автомобилей класса люкс с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также всех гибридных и электрических транспортных средств.

BMW назвала продажи нарушениями и подтвердила, что за незаконной торговлей стояли сотрудники ее филиала в Ганновере. Как заявили в компании, все причастные к сделкам сотрудники уволены. Кроме того, приостановлены некоторые будущие поставки.

Серый импорт

Несмотря на введенные санкции, часть товаров продолжают ввозиться в Россию с помощью серого или, как его называют в РФ, параллельного импорта.

В этом случае компании и частные лица экспортируют товары в Россию через несколько третьих стран, таких как Казахстан, Киргизия, Турция или ОАЭ.

Поскольку они не ввели санкции против России и уже имеют прочные и давние торговые отношения с Москвой, стало проще использовать их в качестве транзитных пунктов для европейских товаров, которые по-прежнему экспортируются в РФ. Их близкое географическое расположение как к Европе, так и к России также способствовало росту серого импорта.

Российские компании и частные лица создают подставные компании в этих третьих странах, чтобы облегчить эти экспортно-импортные операции.

Другие способы обхода санкций включают использование теневого флота, который обычно состоит из старых нефтяных танкеров из таких стран, как Камерун и Либерия, для нелегального экспорта российской нефти.

Благодаря этому контролирующим органам становится все труднее отслеживать, сколько именно продукции поступает в Россию или покидает ее, несмотря на то что прямой экспорт из Европы в Россию за последние несколько лет значительно сократился.

Кроме того, эти страны весьма неохотно вводят санкции против России, что еще больше подрывает влияние других международных ограничений и приводит к тому, что ЕС приходится ориентироваться на все более чувствительные дипломатические отношения с ними.

Представитель BMW сказал: «В последние месяцы продукция различных компаний была доступна для покупки в России, несмотря на то, что сами компании действовали в соответствии со всеми применимыми санкциями. В BMW Group действует целый ряд мер по предотвращению такого импорта».

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