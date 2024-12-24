BMW подтвердила, что покупателям из РФ продавали автомобили класса люкс

Немецкий автопроизводитель BMW Group признал, что продал более ста автомобилей класса люкс российским покупателям. Эти продажи могут быть расценены как нарушение действующих санкций ЕС на экспорт предметов роскоши в Россию, введенных после начала войны в Украине.

В частности, блок ввел ограничения на экспорт в Россию как новых, так и подержанных автомобилей класса люкс с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также всех гибридных и электрических транспортных средств.

BMW назвала продажи нарушениями и подтвердила, что за незаконной торговлей стояли сотрудники ее филиала в Ганновере. Как заявили в компании, все причастные к сделкам сотрудники уволены. Кроме того, приостановлены некоторые будущие поставки.

Серый импорт

Несмотря на введенные санкции, часть товаров продолжают ввозиться в Россию с помощью серого или, как его называют в РФ, параллельного импорта.

В этом случае компании и частные лица экспортируют товары в Россию через несколько третьих стран, таких как Казахстан, Киргизия, Турция или ОАЭ.

Поскольку они не ввели санкции против России и уже имеют прочные и давние торговые отношения с Москвой, стало проще использовать их в качестве транзитных пунктов для европейских товаров, которые по-прежнему экспортируются в РФ. Их близкое географическое расположение как к Европе, так и к России также способствовало росту серого импорта.