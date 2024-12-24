Дания усиливает оборону Гренландии. Трамп недавно снова заговорил о желании приобрести ее

Аналитики говорят, что план усиления обороны острова обсуждается уже давно и его не следует рассматривать как прямой ответ на комментарии Трампа.

До сих пор Дания очень медленно расширяла свой военный потенциал в Гренландии, считают они, но если страна не сможет защитить воды вокруг территории от посягательств Китая и России, то требования США усилить контроль, скорее всего, возрастут.

Стеен Кьергор из Датской академии обороны предполагает, что Трамп, возможно, намеревался оказать давление на Данию, чтобы заставить ее сделать такой шаг.

«Вероятно, это было вызвано тем, что Трамп вновь обратил внимание на необходимость контроля над воздушным и морским пространством вокруг Гренландии, а также внутренними событиями в Гренландии, где некоторые смотрят в сторону США - только что был открыт новый международный аэропорт в Нууке», - сказал он Би-би-си.

«Я думаю, что Трамп поступил умно… Повысив голос, он заставил Данию расставить приоритеты в отношении своего арктического военного потенциала, и при этом ему не придется принимать на себя очень неамериканскую систему социального обеспечения», - сказал он, имея в виду сильную зависимость Гренландии от субсидий из Копенгагена.

Во время своего первого срока Трамп в 2019 году предлагал США купить Гренландию. Идею сразу категорически отвергли как Дания, так и власти острова.

Бывший тогда премьер-министром Гренландии Ким Кильсен ответил Трампу: «Гренландия не продаётся и не может быть продана, но Гренландия открыта для торговли и сотрудничества в военном и экономическом плане с США».

Тогда же премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа «абсурдным». В ответ президент США назвал ее «мерзкой» и отменил визит в Копенгаген.

А впервые идею покупки Гренландии выдвинули в 1860-х годах во время президентства Эндрю Джонсона (он похож на Трампа еще и тем, что был объектом импичмента).