ИВАН МАКАРОВ Итоги года: падение рождаемости, приведение Рийгикогу в чувство, истерики за рубежом

Специалисты, комментируя такую тенденцию, ссылаются на расчетливость молодых семей - дескать, люди научились считать и трезво оценивают свои экономические перспективы, не желая, чтобы их дети прозябали в бедности.

Если отбросить в сторону эмоциональный стандарт «дети рождаются по любви», то с таким аргументом как трезвый расчет согласиться можно лишь отчасти. Не секрет, что наиболее высокая рождаемость наблюдается именно в странах, где люди гораздо беднее нас.

Мы живем не так уж и плохо, тем более что все постигается в сравнении - если в наших местных форумах можно заметить много брюзжания по поводу бедности, то если заглянуть, например, в комментарии порталов культурной столицы России Санкт-Петербурга, города довольно богатого, то когда там речь заходит об Эстонии, то комментаторы любят посчитать наши эстонские зарплаты и пенсии, сравнивая их со своими. И в большинстве случаев нытье на тему «вымиратов» не находит там понимания. Часто звучит мысль о том, что недовольные в Эстонии просто с жиру бесятся, или же не читали про золотую рыбку и разбитое корыто.

По данным ООН, в мире в уходящем 2024 году средний коэффициент рождаемости СКР (total fertility rate) составил 2,3 ребенка на женщину репродуктивного возраста (до 50 лет). Самый высокий СКР - в африканских странах: в Нигере он составляет 6,6.