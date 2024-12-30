Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Иван Макаров пишет, что невозмутимость нового премьера Кристена Михала уже заставляет оппонентов нынешней коалиции скучать по импульсивной Кае Каллас.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Итоги года: падение рождаемости, приведение Рийгикогу в чувство, истерики за рубежом
Говоря о достижениях Эстонии в 2024 году, каждый исходит из своих представлений о том, что для страны является успехом. Лично я убежден в том, что помимо медалей нашей спортсменки Энели Ефимовой и рояля Estonia в восстановленном после пожара соборе Парижской Богоматери, несомненным достижением является то, что наша страна продолжает оказывать помощь подвергшейся варварской агрессии Украине.
Один только объем помощи в рамках договоренностей стран НАТО Эстония превысила втрое. Помимо военной помощи оказывается и гуманитарная - все это должно было бы послужить примером для многих других стран. Когда эстонские бабушки вяжут для украинцев шерстяные носки, на душе становится тепло.
Экономика Эстонии стабильна и рост цен компенсируется ростом заработной платы, что бы ни говорили скептики. Жители Эстонии скупили под конец года массу новых дорогих автомобилей, на Рождество в торговых центрах наблюдалась традиционная толчея, на обширных парковках яблоку негде было упасть. Малоимущие пенсионеры выдавали многочисленным мошенникам по первому требованию десятки тысяч евро. Живем хорошо, а о том, что будет после введения налогов, поговорим через год.
Пока полет нормальный.
Рождаемость падает и от плохой, и от хорошей жизни
Что огорчило в 2024 году - так это падение уровня рождаемости: по данным Департамента статистики, в ноябре в Эстонии родилось 727 детей. То есть на 116 малышей меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. Нас будет с годами все меньше и меньше, и это не может радовать.
Специалисты, комментируя такую тенденцию, ссылаются на расчетливость молодых семей - дескать, люди научились считать и трезво оценивают свои экономические перспективы, не желая, чтобы их дети прозябали в бедности.
Если отбросить в сторону эмоциональный стандарт «дети рождаются по любви», то с таким аргументом как трезвый расчет согласиться можно лишь отчасти. Не секрет, что наиболее высокая рождаемость наблюдается именно в странах, где люди гораздо беднее нас.
Мы живем не так уж и плохо, тем более что все постигается в сравнении - если в наших местных форумах можно заметить много брюзжания по поводу бедности, то если заглянуть, например, в комментарии порталов культурной столицы России Санкт-Петербурга, города довольно богатого, то когда там речь заходит об Эстонии, то комментаторы любят посчитать наши эстонские зарплаты и пенсии, сравнивая их со своими. И в большинстве случаев нытье на тему «вымиратов» не находит там понимания. Часто звучит мысль о том, что недовольные в Эстонии просто с жиру бесятся, или же не читали про золотую рыбку и разбитое корыто.
По данным ООН, в мире в уходящем 2024 году средний коэффициент рождаемости СКР (total fertility rate) составил 2,3 ребенка на женщину репродуктивного возраста (до 50 лет). Самый высокий СКР - в африканских странах: в Нигере он составляет 6,6.
По данным на 2024 год, из бывших республик СССР Эстония находится где-то в середине таблицы - 1,8. Это несколько выше, чем в Армении, Азербайджане, Латвии, Литве, Беларуси, России и Украине. Но все равно для нормального воспроизводства населения в развитых странах необходим СКР минимум 2,1.
Наши консерваторы склонны обвинять в падении рождаемости «гейевропейскую пропаганду» и однополые браки, но это, конечно, аргумент несерьезный. Главная причина низкой рождаемости кроется, на мой взгляд, одновременно и в очень хорошем, и в очень плохом.
Высокий уровень жизни и насыщенность палитры развлечений, культ карьеры побуждают молодых женщин откладывать рождение первого ребенка «в долгий ящик»; когда каждый день проходят какие-то престижные тусовки, а ребенок может помешать успешному продвижению на службе, выбор нередко делается в пользу друзей, успеха и гламура. То есть чем лучше живем, тем лучше хочется жить.
Говоря же про «очень плохое», я имею в виду обстановку в обществе и мире. Когда много насилия, которое эффектно подается в медиа, когда на подходе терроризм, когда рядом - самая страшная война этого века, и нас ею постоянно пугают, молодые семьи поневоле задумываются о том, что может выпасть на долю их будущих детей. И этот страх многим сложно преодолеть.
Угроза рукоприкладства в парламенте снизилась
Для тех, кто мало-мальски разбирается в политике, обнадеживающим событием 2024 года стало то, что руководству Рийгикогу удалось наладить работу парламента. Одно время казалось, что законодательная деятельность будет окончательно парализована обструкцией, что ничего кроме кричалок и ультиматумов депутаты производить уже не способны.
В какой-то момент мы находились на волоске от того, чем славятся парламенты некоторых других стран с более темпераментным населением - от рукоприкладства, так как оскорбления и угрозы из задних рядов уже звучали, а кулаки все сильнее ударяли по столам.
Несколько ограничив ранее неограниченные возможности оппозиции тормозить работу парламента, правление Рийгикогу достигло того, что законы вновь стали приниматься. Каждому ли они по душе, это уже другой разговор, но демократия все же предполагает реализацию воли большинства избирателей, что и было в конце концов достигнуто. Кстати, побасенки о том, что все депутаты - дармоеды, звучат не от большого ума.
У нас одно время стало буквально народной забавой демонизировать премьер-министра Каю Каллас, чему она, надо сказать, отчасти и сама способствовала, давая некоторые совершенно четкие обещания и сама же их через некоторое время нарушая. С ее уходом оппозиция столкнулась с олимпийским спокойствием нового главы правительства Кристена Михала.
Если Каю Каллас было довольно просто вывести из себя, спровоцировав на эмоциональные ответы и высказывания, к которым потом цеплялись все, кому не лень, то самообладание и рациональность ее преемника, который в то же время не спускает оппозиции ни одного ее выпада, заставляет оппонентов нынешней коалиции ностальгировать по временам Каллас.
Истерика в Москве и досада в Будапеште
Между прочим, одним из главных внешнеполитических достижений Эстонии в 2024 году было как раз избрание Каи Каллас на должность верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вместо довольно блеклого первого дипломата ЕС Жозепа Борреля. Никогда ранее в истории представитель Эстонии не занимал столь высокой международной должности.
Назначение Каи Каллас вызвало истерику в Кремле и неудовольствие в Будапеште, но укрепило чувство уверенности в завтрашнем дне жителей Эстонии: как-никак свой человек в высшем эшелоне Евросоюза, причем Каллас вряд ли будет использовать свое положение для возбуждения против Эстонии разных санкций и брататься с какими-нибудь военными преступниками, как вновь понаехавшая в Брюссель по мандату так мило разыгравшего своих избирателей Михаила Кылварта Яна Тоом.
Победа Трампа, падение Асада
Главными событиями международного масштаба в 2024 году стали, на мой взгляд, победа Дональда Трампа на выборах президента США и падение режима Асада в Сирии. Но к чему оба события приведут в 2025 году, никто сейчас точно сказать не может.
Если агрессивная внешняя политика России потерпела в Сирии болезненное поражение и, несомненно, подорвет путинский престиж и влияние в регионе, то укрепление там позиций Турции может и не стать положительной переменой. Мало кто питает иллюзии в отношении одержавших в Сирии победу исламистов, многие из которых имеют террористическое прошлое (точнее, в лучшем случае прошлое), - но то, что открыты двери жутких подземных тюрем и пыточных, является безусловно положительным событием.
И даже прискорбное сползание Грузии в российскую сферу влияния, где недавно стало окончательно неуютно даже взбрыкнувшей было Абхазии, не может умалить плюсов сирийского освобождения.
То, как поведет себя новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января, очень трудно предсказать, хотя политологических спекуляций на эту тему с каждым днем все больше. Ясно одно, что за 24 часа он российскую агрессию против Украины не остановит и что Европе предстоит в куда большей степени рассчитывать на свои собственные силы в деле обеспечения безопасности на континенте.
Что весьма непросто, особенно в свете стоящих перед Европейским союзом многочисленных проблем, нередко рукотворных - от годами поощрявшейся иммиграции агрессивного электората до сознательного подрыва экономики во многом утопическим «зеленым поворотом». Плюс «сольные партии» руководителей таких членов ЕС и НАТО, как Словакия и Венгрия. Да еще чуть было не пошедшая по грузинскому пути Румыния…
Модель «Джорджеску рвется в облака, Фицо пятится назад, а Орбан тянет в воду» - это то, с чем придется теперь иметь дело Кае Каллас. К счастью, не ей одной.