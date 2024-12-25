Атака на государственные реестры, очередные потряхивания «орешником» и налеты на подстанции, бои на Донбассе – все это было в центре внимания украинцев на предпоследней неделе года, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Атака на государственные реестры, очередные потряхивания «Орешником» и бои на Донбассе. Обзор событий в Украине
Рождество под звуки сирен
Еще обсуждали очередное позитивное решение совета директоров МВФ по поводу кредита, обстрел баллистическими ракетами столицы и «деньги под елочку» от США, Британии, Японии и ЕС. Визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву тоже обсуждался весьма живо, потому речь идет о российском газовом транзите через Украину. А что же с Рождеством, которое в Украине уже который раз празднуют 25 декабря, а не 7 января? Оно есть, несмотря ни на что.
Российская кибератака на украинские государственные реестры – не то чтобы беспрецедентная, но точно самая разрушительная из тех, что случились за годы войны. В конце минувшей недели стало известно, что под удар попали все государственные реестры, которые подведомственны министерству юстиции Украины.
Это реально оказалось если не «черным лебедем», то довольно скверной серой уточкой.
По ком звонит хакер
Точно известно, что были повреждены реестры физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, реестр актов гражданского состояния (рождения, браки, смерти), реестры обременений на права недвижимости (залоги, ипотека, вот это все). Хотя некоторые юристы утверждают, что кроме уже названных попали под удар еще пара десятков реестров, но подтвержденной информации об этом нет. Возможно, другие реестры были повреждены не особо сильно и их удалось быстро восстановить за выходные.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Но вот те несколько реестров, о повреждении которых минюст признался, их будут восстанавливать чуть ли не пару недель после атаки 19 декабря. Почему так? Эксперты говорят, что причиной настолько жестким последствиям является то, что часть совсем свежих копий этих реестров тоже была уничтожена. Причем, якобы, те совсем свежие копии находились в дата-центрах на территории Польши.
То есть предположения экспертов состоят в том, восстанавливать приходится на основе более старых версий этих баз данных, куда приходится чуть ли не руками вносить дополнения, которые соответствуют последним нескольким дням или даже, возможно, неделям работы госорганов и нотариусов.
Кроме того, повреждены оказались и сами системы управления базами данных. В общем, достаточно серьезный инцидент. Тем не менее, жизнь на этом не остановилась, госорганы довольно быстро вспомнили практику бумажной работы, что для глубоко диджитализированной Украины оказалось довольно неожиданным. Напомню, что в Украине очень развиты цифровые государственные сервисы, очень многое можно делать онлайн – от заключения брака до регистрации бизнеса. Открыть онлайн счет в банке без визита в отделение – тоже возможно, кстати, именно благодаря государственным цифровым сервисам.
И все же в этой истории есть два позитивных последствия, как бы ни казалось это странным. Во-первых, после таких инцидентов обычно резко усиливается внимание к кибербезопасности. Нельзя сказать, что в Украине с этим обстоит уж совсем плохо, но для страны, которая вынуждена отбиваться от агрессора, лишним точно не будет. До сих пор атаки российских государственных хакеров носили локальный характер, наиболее крупные не несли фатальных или тяжелых последствий. Хотя атаковали самые разные системы – от управления общенациональной энергосистемой до крупнейших банков.
Вот эта череда случаев, когда украинские айтишники успешно отбивались от российских государственных хакеров, похоже, сыграла с украинскими властями дурную шутку. Что ж, урок извлекут, будем очень надеяться.
Во-вторых, очень похоже на то, что этим киберинцидентом надолго похоронена идея провести электронное голосование во время выборов, когда бы они ни были назначены. В Украине по причине длящейся уже почти три года войны не могут провести очередные выборы президента и парламента. Хотя сроки уже прошли.
Шли довольно бурные дискуссии о том, что военные риски для выборов можно преодолеть при помощи электронного голосования. Например, онлайн-голосование гипотетически могло бы открыть возможность голосовать для временно перемещенных лиц, в том числе, находящихся за границей, а также для военных на фронте. Но теперь, похоже, эту идею отложили до намного лучших времен.
В том числе, отложили по причине очень активной реакции со стороны самых разных лиц – от политической оппозиции до экспертов в области кибербезопасности.
Война как она есть
Обещание Путина ударить по Киеву «Орешником» - его новой ракетной игрушкой, которую он уже однажды применил против города Днипро, - это что-то за пределами добра и зла. Он демонстрирует подобными заявлениями все возможные признаки крайнего социопата. А что ж случилось-то?
На минувшей неделе состоялась «прямая линия» Путина, совмещенная с его пресс-конференцией. И там российский президент чуть ли не в детство впал – начал рассуждать в стиле «а кто кого поборет – каратист боксера или боксер каратиста». Это вряд ли извинительно даже пубертатным подросткам, но уж точно не к лицу государственному деятелю. А особенно, если учесть, что Путин заявил: дескать, у сил ПВО стран НАТО нет шансов отразить удар «Орешником» и он готов даже «произвести технологический эксперимент».
Ни много ни мало, Путин предложил странам НАТО установить в Киеве столько систем ПВО, сколько им нужно, а его войска ударят тем самым «орешником» по столице Украины – четырехмиллионному городу.
Очень специфичную реакцию продемонстрировали обычные украинцы: от полной индифферентности до брезгливого презрения. Ну, в самом деле: после массовых ракетных атак, после убийств мирных жителей и разрушения сугубо гражданских объектов чем можно удивить тех же киевлян? На прифронтовые Харьков, Запорожье, Херсон сыплются планирующие бомбы и падают ракеты.
Что происходит в приграничных районах Сумской области на северо-востоке Украины – это просто ужас. Российские бомбы, дроны и ракеты стирают с земли близкие к границе села и городки. По этой причине пришлось эвакуировать оттуда местных жителей вглубь украинской территории.
Но это заявление Путина вызвало практически синхронно вопрос у многих украинцев: «Так это вот саморазоблачение дикарской сущности российского президента – его уже достаточно для наших партнеров, чтобы начать, наконец-то, вести дело к его поражению? Или будут пытаться продолжать спасение лица Путина?».
Судя по резко ускорившемуся темпу поступления военной и финансовой помощи, в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Токио все же наступает долгожданная ясность по поводу этой войны.
Особенно помогает прояснению реальной ситуации продолжающиеся ежедневно российские воздушные атаки на Украину. Вот и сейчас, в рождественский вечер, в украинском воздушном пространстве бродит чуть ли не сотня российских тяжелых беспилотников дальнего действия. Украинцы Рождество празднуют каждый на свой манер: кто-то в холодных окопах на Донбассе, кто-то в полях за зенитными пулеметами, кто-то на работе, потому что разбитые электроподстанции сами себя не восстановят, а кто-то и дома – в кругу семьи. Потому что держаться три годя кряду на одном надрыве и перенапряжении – нереально.
Это вполне ожидаемая реакция – искать островки нормальности в океане военного безумия, который накатывается на твою страну с северо-востока уже больше тысячи дней. В ночь на 20 декабря на столицу Украины снова обрушились российские баллистические ракеты. Системы ПВО сбили их все, но, как часто бывает, падающие части все равно нанесли ущерб. Один из таких кусков свалился буквально через дорогу от католического костела, прямо у входа в один из популярных бизнес-центров.
И это точнехонько то фантастически атмосферное место, которое часто выбирали киевские блогерши для инстаграммных фотосессий. Несколько из них повторили эти фотосессии буквально на обломках через пару дней после атаки.
Кому-то такой персональный жест презрения в адрес российских агрессоров покажется немного наивным. Но точно не тем, кто каждую ночь слышит вой воздушной тревоги и работу ПВО, а нередко – и взрывы от «приходов» ракет и дронов. В рождественский вечер российская баллистическая ракета попала в обычный многоквартирный жилой дом в Кривом Роге, что на юге страны. Ближе к полуночи, когда разобрали завалы, стало известно об одном погибшем и более полутора десятков раненых гражданских.
Деньги, еще раз деньги
У современной войны много измерений. Одно из ключевых – деньги. Наверное, самая обсуждаемая даже обычными украинцами тема после 5 ноября, даты президентских выборов в США, - что будет с программами поддержки со стороны США и других партнеров Украины. Киев хорошо помнит многомесячный период заморозки военной и финансовой помощи со стороны США в конце 2023 и начале нынешнего года. Было невероятно тяжело.
Немало экспертов склонялись к тому, что приход новой администрации в Белый дом может привести к чему-то подобному. Но, к счастью, нынешние обстоятельства сильно отличны от прошлогодних. Что поменялось? Прежде всего, за последний год радикально поменялось отношение европейских стран к поддержке Украины. Запустили сразу несколько программ внешнего финансирования, а самое главное – львиная доля ресурсов теперь выделяется в рамках схем, которые финансируются за счет замороженных российских активов.
Эти обстоятельства настолько изменили ситуацию, что поддержка США, безусловно, очень важная и необходимая, уже не доминирует по объемам. Например, из примерно 8,5 миллиардов долларов, которые Украина получила в декабре, а это действительно рекордная цифра, большая часть приходится вовсе не на США. Да, администрация Джо Байдена в последние недели пребывания в Белом форсировала выдачу помощи оружием и деньгами. Но более 6,5 миллиардов долларов из полученных Украиной 8,5 миллиардов приходится на таких доноров, как МВФ, Великобритания, Япония и ЕС.
Осталось теперь решить вопрос с тем, чтобы лишить государство-агрессор денег на войну. В Украине действительно аплодируют череде санкций против отдельных судов и судоходных компаний, которые помогают России экспортировать нефть и нефтепродукты в обход ранее введенных санкций. Под конец года состоялись 15 пакет санкций ЕС, санкции от Великобритании, Японии и Швейцарии – все включают меры против российского «пиратского» танкерного флота. На подходе пакет санкций от США, уже известно, что и в нем будут меры против российского нефтяного экспорта.
И на фоне этого почти дружного наступления довольно дико выглядит демарш премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который отправился в Москву на встречу с Путиным. Разговор там точно шел о природном газе, точнее – о российском природном газе, который Украина была до сих пор вынуждена пропускать по своей территории через свою газотранспортную систему. Но не потому, что этого требовала Москва, ее бы требование в Киеве бы проигнорировали. А потому, что на этом настаивали Австрия, Венгрия и Словакия, прежде всего.
Они настаивали на выполнении Киевом долгосрочного соглашения о транзите – несмотря на то, что прибыли от экспорта российского газа Кремль использует для финансирования войны против Украины. Они использовали механизмы принятия решений в ЕС в тех случаях, когда могли притормозить поддержку Украины со стороны Евросоюза – и это был такой инструмент давления на Киев.
Но вот подошел к концу срок того долгосрочного договора о транзите газа, Киев его продлевать, ясное дело, не стал. Да, газ приносит России меньше денег для войны, чем экспорт нефти и нефтепродуктов. Но даже эти миллиарды газовых долларов на фоне десятков миллиардов нефтедолларов – это сильный удар по возможностям России вести агрессивную войну в Украине.
И если кто-то думает за пределами Украины, что эти расклады не волнуют пассажиров киевского или днепровского метро, либо одесских и львовских маршруток, он заблуждается. Просто потому, что во время воздушной тревоги такие взаимосвязи между российскими нефтедолларами и российскими же «Орешниками», либо дронами, видно просто кристально отчетливо.