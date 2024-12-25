Атака на государственные реестры, очередные потряхивания «Орешником» и бои на Донбассе. Обзор событий в Украине

Вот эта череда случаев, когда украинские айтишники успешно отбивались от российских государственных хакеров, похоже, сыграла с украинскими властями дурную шутку. Что ж, урок извлекут, будем очень надеяться.

Во-вторых, очень похоже на то, что этим киберинцидентом надолго похоронена идея провести электронное голосование во время выборов, когда бы они ни были назначены. В Украине по причине длящейся уже почти три года войны не могут провести очередные выборы президента и парламента. Хотя сроки уже прошли.

Шли довольно бурные дискуссии о том, что военные риски для выборов можно преодолеть при помощи электронного голосования. Например, онлайн-голосование гипотетически могло бы открыть возможность голосовать для временно перемещенных лиц, в том числе, находящихся за границей, а также для военных на фронте. Но теперь, похоже, эту идею отложили до намного лучших времен.

В том числе, отложили по причине очень активной реакции со стороны самых разных лиц – от политической оппозиции до экспертов в области кибербезопасности.

Война как она есть

Обещание Путина ударить по Киеву «Орешником» - его новой ракетной игрушкой, которую он уже однажды применил против города Днипро, - это что-то за пределами добра и зла. Он демонстрирует подобными заявлениями все возможные признаки крайнего социопата. А что ж случилось-то?