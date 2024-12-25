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«Хотим покоя и справедливости». Как мир встречает Рождество

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BBC
Рождественская месса в Ватикане.
Рождественская месса в Ватикане. Фото: Stefano Spaziani

Христиане во всем мире отмечают Рождество по григорианскому календарю. Рассказываем о том, как его празднуют в разных странах.

В канун Рождества папа римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра в преддверии Юбилейного года христианства, который будет отмечаться весь следующий год и привлечет в Ватикан миллионы паломников.

Вечером во вторник глава Римско-Католической церкви также отслужил рождественскую мессу и вновь вспомнил о жертвах войны.

Папа Франциск
Папа Франциск Фото: Getty Images

«Мы думаем о войнах, о расстрелянных из пулеметов детях, о бомбах в школах и больницах», — сказал он в своей проповеди.

В среду днем понтифик по традиции обратится с посланием «Городу и миру» с балкона базилики Святого Петра.

В Риме и Ватикане в эти дни усилены меры безопасности на фоне нападения на рождественскую ярмарку в городе Магдебург в Германии.

Зеленский: «Мы хотим мира»

https://www.youtube.com/watch?v=engsOlhctGA

Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском видеообращении вспомнил родину знаменитого на весь мир «Щедрика» — город Покровск в Донецкой области, который атакуют российские войска.

«Божественная музыка, написанная там, и зло, которое принесла туда Россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ими. Мы стремимся творить, а для кого-то смысл жизни — сеять смерть. Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира», — сказал он.

В прошлом году Зеленский подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря в соответствии с григорианским календарем, этот день был объявлен выходным.

«Мы второй раз отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна. Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок», — добавил украинский президент.

Харьков
Харьков Фото: AFP

Речь короля

Карл III
Карл III Фото: PA Media

Король Британии Карл III днем обратится с традиционным рождественским посланием из бывшей часовни в лондонском районе Фицровия, которая находится недалеко от штаб-квартиры Би-би-си.

Это здание XIX века раньше служило часовней при Мидлсекской больнице, а сейчас используется как общественное пространство.

Часовня
Часовня Фото: Getty Images

Впервые более чем за 10 лет рождественское обращение британского монарха было записано не в королевской резиденции — Карл III хотел связать свое выступление с теми, кто работает в сфере здравоохранения и занимается медицинскими исследованиями.

Король в этом году проходил курс лечения от рака, а в следующем году планирует возобновить зарубежные поездки.

Речь короля будет транслироваться в 15:00 по Лондону.

Фото: как отмечают Рождество в других странах

Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия Фото: AFP
Шри-Ланка
Шри-Ланка Фото: AFP
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция Фото: Reuters
Флорида, США
Флорида, США Фото: Reuters
BBC
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