Христиане во всем мире отмечают Рождество по григорианскому календарю. Рассказываем о том, как его празднуют в разных странах.
«Хотим покоя и справедливости». Как мир встречает Рождество
В канун Рождества папа римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра в преддверии Юбилейного года христианства, который будет отмечаться весь следующий год и привлечет в Ватикан миллионы паломников.
Вечером во вторник глава Римско-Католической церкви также отслужил рождественскую мессу и вновь вспомнил о жертвах войны.
«Мы думаем о войнах, о расстрелянных из пулеметов детях, о бомбах в школах и больницах», — сказал он в своей проповеди.
В среду днем понтифик по традиции обратится с посланием «Городу и миру» с балкона базилики Святого Петра.
В Риме и Ватикане в эти дни усилены меры безопасности на фоне нападения на рождественскую ярмарку в городе Магдебург в Германии.
Зеленский: «Мы хотим мира»
Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском видеообращении вспомнил родину знаменитого на весь мир «Щедрика» — город Покровск в Донецкой области, который атакуют российские войска.
«Божественная музыка, написанная там, и зло, которое принесла туда Россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ими. Мы стремимся творить, а для кого-то смысл жизни — сеять смерть. Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира», — сказал он.
В прошлом году Зеленский подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря в соответствии с григорианским календарем, этот день был объявлен выходным.
«Мы второй раз отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна. Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок», — добавил украинский президент.
Речь короля
Король Британии Карл III днем обратится с традиционным рождественским посланием из бывшей часовни в лондонском районе Фицровия, которая находится недалеко от штаб-квартиры Би-би-си.
Это здание XIX века раньше служило часовней при Мидлсекской больнице, а сейчас используется как общественное пространство.
Впервые более чем за 10 лет рождественское обращение британского монарха было записано не в королевской резиденции — Карл III хотел связать свое выступление с теми, кто работает в сфере здравоохранения и занимается медицинскими исследованиями.
Король в этом году проходил курс лечения от рака, а в следующем году планирует возобновить зарубежные поездки.
Речь короля будет транслироваться в 15:00 по Лондону.