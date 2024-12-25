«Хотим покоя и справедливости». Как мир встречает Рождество

В канун Рождества папа римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра в преддверии Юбилейного года христианства, который будет отмечаться весь следующий год и привлечет в Ватикан миллионы паломников.

Вечером во вторник глава Римско-Католической церкви также отслужил рождественскую мессу и вновь вспомнил о жертвах войны.

Папа Франциск Фото: Getty Images

«Мы думаем о войнах, о расстрелянных из пулеметов детях, о бомбах в школах и больницах», — сказал он в своей проповеди.

В среду днем понтифик по традиции обратится с посланием «Городу и миру» с балкона базилики Святого Петра.

В Риме и Ватикане в эти дни усилены меры безопасности на фоне нападения на рождественскую ярмарку в городе Магдебург в Германии.

Зеленский: «Мы хотим мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском видеообращении вспомнил родину знаменитого на весь мир «Щедрика» — город Покровск в Донецкой области, который атакуют российские войска.

«Божественная музыка, написанная там, и зло, которое принесла туда Россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ими. Мы стремимся творить, а для кого-то смысл жизни — сеять смерть. Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира», — сказал он.