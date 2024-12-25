Volkswagen планирует сократить десятки тысяч сотрудников

Так что ведущий немецкий автостроитель взялся за решение сразу двух ключевых проблем автомобильной промышленности Германии, а это: излишние производственные мощности и высокие расходы на персонал. О том, что сокращение автопрома ФРГ неизбежно , в сентябре предупреждал Институт немецкой экономики в Кельне (IW). Он опубликовал исследование, которое доказывало, что в 21-м веке центр мирового автомобилестроения переместился в Китай и в целом в Азию.

Проблемы на китайском рынке подтолкнули к реформам

Это больно ударило не только по Volkswagen, но также по BMW и Mercedes-Benz, поскольку все эти немецкие автостроители оказались в сильной зависимости от китайского рынка, причем у VW она была особенно высокой: в конце прошлого десятилетия 40% глобальных продаж этого бренда приходились на КНР. А теперь из-за окрепших китайских конкурентов все хуже продаются как те автомобили, которые VW строит в самом Китае, так и те, которые он экспортирует туда из Германии. В результате доходы от бизнеса в Китае уже не получается использовать для поддержки производства в Германии, отметил Оливер Блуме в интервью FAZ. Более того, теперь китайские компании начинают экспансию на европейском рынке.