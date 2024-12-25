В Казахстане разбился пассажирский самолет

Близ Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в российский Грозный. Об этом сообщают казахстанские СМИ и МЧС Казахстана. На борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, по предварительным данным, находились 62 пассажира, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Минтранспорта Казахстана.

В больницы с места крушения доставлены 28 человек

По предварительным данным, при крушении самолета выжили шесть человек, заявила глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова. Позднее агентство РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Казахстана сообщило о том, что с места крушения в больницы доставлены 28 человек.

Как пишет Lada.Kz со ссылкой на Казаэронавигацию, самолет «объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления при посадке в Актау».

Разбившийся под Актау самолет дважды менял маршрут

Потерпевший крушение самолет, летевший в Грозный, был дважды перенаправлен - сначала в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили агентству «Интерфакс» на источники в аэропорту Грозного.