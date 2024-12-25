Бывший офицер украинской армии и признанный в Украине военный эксперт Роман Свитан объясняет, почему для России важно военное сотрудничество с Северной Кореей. По его данным, к концу 2023 года стратегические запасы крупнокалиберных боеприпасов у российской армии были исчерпаны. С того времени поддержание наступательных операций стало возможным только благодаря значительным поставкам из Северной Кореи, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия ежедневно теряет вдвое больше солдат, чем успевает набрать
Согласно данным Романа Свитана, стратегические запасы российской военной техники могут закончиться в начале 2025 года, что, по его мнению, приведет к еще большему увеличению поставок бронетехники из Северной Кореи для нужд российской армии.
Свитан отмечает, что ежедневно российская армия вербует от 700 до 800 новых солдат, однако ежедневно теряет более 1500 человек. Это означает, что в 2025 году Россия может достичь точки, когда без привлечения иностранных военных ей будет сложно поддерживать текущие темпы наступления, либо потребуется проведение новой волны мобилизации.
Президент России всеми способами старается избежать мобилизации и предпочитает менее удобное для армии решение - привлечение северокорейских солдат. Присутствие северокорейских военнослужащих на Курском направлении в данный момент рассматривается как пробный этап для определения необходимых действий по дальнейшему расширению участия северокорейских подразделений в боевых действиях.
Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по украинским городам в разгар рождественских праздников. Украина второй год подряд отмечает Рождество по григорианскому календарю, однако война не прекращалась и тогда, когда страна праздновала его по юлианскому календарю. Российское руководство рассчитывает, что атаки в дни крупных праздников окажут более сильное психологическое воздействие. В этот период в западных СМИ меньше новостей, что позволяет ударам получить большую огласку.
По имеющимся данным, для атаки использовались крылатые ракеты, запущенные с бомбардировщиков и кораблей Черноморского флота, а также баллистические ракеты неизвестного типа. Основными целями стали объекты энергетики, удары пришлись на Харьков и Днепр. Ракетные обстрелы зафиксированы и в других городах. В Харькове, помимо энергосистем, под удар попали водоснабжение и отопление, что может сделать город непригодным для жизни зимой.
Вчера днем российская армия нанесла удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. В результате атаки погиб один человек, еще 17 получили ранения.
Согласно данным интернет-издания Defense24, в 2024 году российская армия получила на вооружение всего 24 новых боевых самолета. Эти цифры основаны на анализе открытых российских источников. Из этого количества 10 самолетов - штурмовики Су-34, 6 - истребители Су-35, 2 - истребители Су-30 и 6 - новейшие истребители Су-57.
Как правило, за год российская армия теряет от 8 до 10 самолетов в результате различных аварий и инцидентов. В условиях войны потери могут быть значительно выше, к ним добавляются боевые утраты. Кроме того, старые самолеты требуют либо вывода из эксплуатации, либо увеличения затрат на их ремонт и обслуживание.
Эта статистика объясняет, почему российское командование проявляет осторожность при использовании боевой авиации в ходе военных операций. Наибольшую значимость имеет тот факт, что в настоящее время российская военная промышленность неспособна производить самолеты в достаточных объемах для экспорта.
Украинские СМИ сообщают, что при армии создаются киберподразделения, в которых граждане проходят службу в статусе гражданских сотрудников.
Нехватка персонала вынуждает украинскую армию применять нестандартные решения. Боевые действия в Украине отражают характер войн будущего, и можно предположить, что в дальнейшем такой многофункциональный подход станет обычным явлением.
На фронтах продолжается высокая интенсивность атак российской армии.
- В районе Курска российские и северокорейские подразделения ведут активные наступления. Российские источники сообщают о продвижении в одном из районов, однако достоверность этих сведений остаётся под вопросом.
- На Харьковском направлении российская армия продолжает безуспешные попытки наступления в районе Волчанска.
- В районах Купянска и Лимана интенсивные атаки не принесли российским войскам успеха. На Сиверском направлении наступление практически остановилось.
- В районе Бахмута идут позиционные бои в Часовом Яре и его окрестностях. В Торецке продолжаются ожесточенные городские бои. Отмечается незначительное продвижение российских войск, но в целом ситуация остается неизменной.
- На Покровском направлении российские войска активизировали атаки, добившись незначительных успехов к югу от города. В районе к юго-западу от Донецка продолжаются ожесточенные бои, сопровождающиеся небольшим продвижением российских сил.
- На южном участке фронта российские подразделения сохраняют низкую активность. Бои за контроль над островами на Днепре продолжаются, однако российские атаки редкие и носят ограниченный характер.