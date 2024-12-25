ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Россия ежедневно теряет вдвое больше солдат, чем успевает набрать

Согласно данным Романа Свитана, стратегические запасы российской военной техники могут закончиться в начале 2025 года, что, по его мнению, приведет к еще большему увеличению поставок бронетехники из Северной Кореи для нужд российской армии.

Свитан отмечает, что ежедневно российская армия вербует от 700 до 800 новых солдат, однако ежедневно теряет более 1500 человек. Это означает, что в 2025 году Россия может достичь точки, когда без привлечения иностранных военных ей будет сложно поддерживать текущие темпы наступления, либо потребуется проведение новой волны мобилизации.

Президент России всеми способами старается избежать мобилизации и предпочитает менее удобное для армии решение - привлечение северокорейских солдат. Присутствие северокорейских военнослужащих на Курском направлении в данный момент рассматривается как пробный этап для определения необходимых действий по дальнейшему расширению участия северокорейских подразделений в боевых действиях.

Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по украинским городам в разгар рождественских праздников. Украина второй год подряд отмечает Рождество по григорианскому календарю, однако война не прекращалась и тогда, когда страна праздновала его по юлианскому календарю. Российское руководство рассчитывает, что атаки в дни крупных праздников окажут более сильное психологическое воздействие. В этот период в западных СМИ меньше новостей, что позволяет ударам получить большую огласку.