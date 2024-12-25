ФОТО Погибшего в аварии 20-летнего юношу поминают свечами

В 22:30 на 66-м км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись два автомобиля. Один человек погиб и один пострадал.

«По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль BMW и пикап Mercedes-Benz. В аварии тяжело пострадал находившийся в BMW на пассажирском сидении 20-летний молодой человек, который скончался на месте. За рулем BMW находился 18-летний молодой человек, которого скорая помощь доставила в больницу», - сообщил оперативный руководитель Хаапсалуского отделения полиции Расмус Салуяэр.

За рулем Mercedes-Benz нахрлился 36-летний мужчина, у которого полицейские при первичной проверке выявили алкогольное опьянение. Скорая помощь осмотрела его, экспертиза установит его точную степень опьянения.