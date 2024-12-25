Индрек Нейвельт: Европа – это демографическая катастрофа

«Рассматривая будущее экономики в более широком смысле, нет никаких оснований ожидать, что экономика Европы будет расти. Да, в какой-то квартал или даже год может быть небольшой плюс, но в целом хорошо, если экономика останется на том же уровне», - считате Нейвельт.