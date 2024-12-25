Когда война в Украине привела к тому, что европейские страны перестали покупать нефть напрямую у России, воюющая страна продала большую часть своей нефти Индии. Теперь Индию потеснили с трона.
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Неожиданные перемены: эта страна стала крупнейшим покупателем российской нефти
По данным агентства Reuters, Индия больше не является крупнейшим покупателем российской нефти. Этой осенью произошли изменения. В ноябре Индия сократила закупки нефти и нефтепродуктов из России на 5%. В данном случае Reuters имеет в виду тяжелую нефть и ВГО (водно-грязевой отстой).