Неожиданные перемены: эта страна стала крупнейшим покупателем российской нефти

По данным агентства Reuters, Индия больше не является крупнейшим покупателем российской нефти. Этой осенью произошли изменения. В ноябре Индия сократила закупки нефти и нефтепродуктов из России на 5%. В данном случае Reuters имеет в виду тяжелую нефть и ВГО (водно-грязевой отстой).