ГАЛЕРЕЯ В Таллинне курсируют рождественский трамвай, троллейбус и автобус

Помимо рождественского автобуса и трамвая, на два дня на маршрут выпустили гармошечный троллейбус, снятый с линии в конце октября, чтобы порадовать поклонников троллейбусов.

В этом году рождественские транспортные средства украшены вручную, с использованием преимущественно переработанных материалов. Эта инициатива призвана обратить внимание на важность заботы об окружающей среде, вдохновить людей создавать украшения своими руками, придавая старым вещам новую жизнь, и тем самым сокращать потребление.

Каждый рождественский транспорт имеет свою тематику, поэтому в течение двух дней можно открыть для себя город, воспользовавшись разными видами транспорта. В автобусе представлена тема «тропа гномов», в троллейбусе - «зимняя сказка», а в трамвае - «пряничный домик».

По традиции, в этом году пассажиров рождественских транспортных средств также будут встречать Дед Мороз и его помощники. Они приветствуют пассажиров, слушают их стихи и праздничные пожелания, а также угощают сладостями.